Παρασκευή 30 Αύγουστος 2019

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Ορκίστηκε ο Γ. Παπαναστασίου και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Ορκίστηκε ο Γ. Παπαναστασίου και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Αγρινιο, Πολιτικα Νεα

Στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου «Άνεσις» πραγματοποιήθηκε  η ορκωμοσία του Δημάρχου και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Χοροστατούντος του Σεβασμιότατου  Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά  και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεουορκίστηκε  ο Δήμαρχος Αγρινίου και ακολούθησαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Πριν από πέντε χρόνια, σε αυτή την αίθουσα, ορκίστηκα να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου. Σήμερα, στέκομαι απέναντί σας, ταπεινός, σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι εργάστηκα έντιμα. Στέκομαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλατε. Με απόλυτη επίγνωση της ευθύνης απέναντι στους Αγρινιώτες, οι οποίοι πίστεψαν στο όραμα και τις δυνατότητες μας.

Σήμερα, δίνουμε  τα χέρια ξανά  και, αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε το οπλοστάσιο των δυνάμεων μας, σας καταθέτουμε με ειλικρίνεια την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα όσα ελπίζετε από αυτή τη Δημοτική Αρχή.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Δε σας κρύβω ότι, σε δύσκολες στιγμές της πρώτης μας θητείας, η σκέψη μου ερχόταν στη ημέρα της ορκωμοσίας.

‘Ν΄ αγαπάς την ευθύνη’…

Αυτή η φράση του Καζαντζάκη συνόδευε όλες μου τις αποφάσεις.

Όταν ορκίζεσαι κουβαλάς την αγωνία να ανταποκριθείς σε μια  υπέρτατη τιμή.

Πάντα ελπίζεις ότι θα είσαι άξιος και ικανός.

Και δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά τα χρόνια,  υπήρξαν στιγμές που αναμετρήθηκα με τα όρια και τις αντοχές μου.

Kάποιες  φορές αναγκάστηκα να πάρω δύσκολες αποφάσεις.

Αυτές  όμως οι μάχες που έδωσα, με οδήγησαν σήμερα να στέκομαι  μπροστά σας ακόμη πιο δυνατός.

Σίγουρος ότι το Αγρίνιο θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του αύριο.

Έτοιμος να ολοκληρώσω όσα, με τόλμη και ρεαλισμό, σχεδιάσαμε για το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας.

Κυρίες και κύριοι,

Γνωρίζω  ότι αρχίζει ένας  νέος αγώνας, μακρύς και δύσκολος.

Όχι όμως από την ίδια αφετηρία. Ήδη διανύσαμε, μαζί με τους συνεργάτες μου, μια μεγάλη απόσταση.

Με αίσθημα ευθύνης σας λέω ότι  πετύχαμε πολλούς από τους στόχους που θέσαμε.

Το δικό μας όραμα παραμένει ένα Αγρίνιο υπερήφανο, νοικοκυρεμένο και δημιουργικό. Ένα Αγρίνιο, Μητρόπολη της Αιτωλοακαρνανίας, που θα  ανταποκρίνεται στον ιστορικό του ρόλο.

Τα τελευταία χρόνια αποδείξαμε στην πράξη ότι με σκληρή δουλειά και πρόγραμμα, με χρηστή διαχείριση και σωστή ιεράρχηση στόχων μπορούμε να πετύχουμε πολλά και σημαντικά. Κάναμε την αρχή και συνεχίζουμε. Όλοι μαζί.

Έχουμε μπροστά μας μια θητεία κατά την οποία δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία χαμένη, καμία δημιουργική δυνατότητα να μην την αξιοποιήσουμε.

Με δύναμη και μεράκι. Με συνέπεια λόγων και έργων. Έχοντας εσάς τους πολίτες  δίπλα μας, συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους σ’ αυτήν την μεγάλη προσπάθεια.

 

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα δώσαμε ιερό όρκο να είμαστε πιστοί στην Πατρίδα, να είμαστε τίμιοι και ευσυνείδητοι.

Να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις και τις αρχές την πόλη που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε  και ζούμε. Ενώπιον σας ορκιζόμαστε  να μην ξεχάσουμε αυτήν την υπόσχεση.

Ορκιζόμαστε να μη σταματήσουμε να εργαζόμαστε με τους ίδιους ρυθμούς.

Με την ίδια θέληση και επιμονή για όλα όσα μας αξίζουν. Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για το Αγρίνιο. Απλώνουμε το χέρι σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητούμε να ιεραρχήσουμε μαζί τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας. Να ενώσουμε δυνάμεις και να πετύχουμε. Να δημιουργήσουμε μια μεγάλη συμμαχία ενώνοντας και προσθέτοντας.

Διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.

Το Αγρίνιο.

Την πόλη που αγαπάμε, την πόλη που θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας».

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

«ΑΓΡΙΝΙΟ  ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΡΙΒΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΟΦΡΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΛΟΒΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

 

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ)ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΕΛΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΡΙΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ
ΦΛΩΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΩΤΙΟΣ
ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣ

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΖΩΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΗΛΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΤΑΡΑΚΑΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΑΜΑΛΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΘΩΜΑΣ

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΟΛΩΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΜΜΕΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

«Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

 

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΤΣΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΩΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΝΕΖΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΔΡΕΑΣ

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΤΟΥΜΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΠΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Β΄ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:»ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΗΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΛΟΒΟΣ)ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΛΑΓΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΤΣΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΟΥΓΡΗΓΟΡΙΟΣΗΛΙΑΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΑΚΟΡΙΔΗΣΑΝΕΣΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΒΛΑΧΟΥΦΩΤΕΙΝΗΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΟΚΩΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΡΜΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΖΟΓΑΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΛΠΟΣ)ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΒΑΛΟΥ-ΚΑΖΑΝΤΖΗΣΤΕΛΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΙΑΣΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΒΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΕΡΒΙΣΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΚΟΥΒΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΓΑΒΑΛΟΥΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΟΥΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΖΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ

 Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΓΑΒΑΛΟΥ» ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΣΟΥΦΗΣΑΝΔΡΕΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΓΑΒΑΛΟΥ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΙΚΑΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΟΡΑΜΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΣΟΥΤΣΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΗΤΤΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΩΑΝΝΗΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΨΑΡΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΔΟΚΙΜΙΟΥ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ

 Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΙΠΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΠΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΓΕΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΚΟΡΩΝΗΣΦΙΛΙΠΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

 Α΄ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:»ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ-ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΛΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΡΙΒΑΑΓΛΑΪΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 Ε΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΕΛΛΟΝ ΘΕΣΤΙΕΩΝ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΑΡΙΣΤΕΑΑΝΔΡΕΑΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΙΩΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΜΑΚΟΥΜΑΡΙΑΤΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΛΥΒΙΩΝ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣΑΛΕΞΙΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΑΝΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΡΥΦΩΝ

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣΠΑΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΗΛΙΟΡΔΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΗΛΙΑΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΕΥΘΥΜΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΑΣΤΡΑΚΙ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΝΤΑΒΑΝΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΘΩΜΑΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΙΤΣΑ ΤΖΑΝΗΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΤΣΑ)ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΣΙΑΣΟΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΑΖΙ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΖΩΗΗΛΙΑΣ
ΣΙΑΣΟΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΑΚΡΥΝΟΥ-ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΒΙΒΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΑΠΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΣΕΡΠΕΛΗΣΠΕΛΟΠΙΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΠΟΡΟΥΜΕ…ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΨΑΡΡΑΣΗΛΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΨΙΟΧΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΜΜΕΝΟΥΣΟΦΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΛΕΞΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ)

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΥΨΕΛΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΗΛΙΑΔΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΤΑΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑΧΡΗΣΤΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

 Ε΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ…»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΙΩΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΗΛΟΣΠΕΛΟΠΙΔΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΕΠΕΝΟΥ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΦΩΤΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΣΤΡΩΜΑΣΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΡΑΓΚΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΤΑΦΙΑΔΟΥΠΑΡΘΕΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΕΜΠΙΛΗΑΡΓΥΡΗ -ΑΝΤΙΟΠΗΙΩΑΝΝΗΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΑΚΡΙΝΟΥΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΛΟΥΚΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΟΛΥΖΟΣΣΤΑΥΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΜΗΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΓΓΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΚΡΕΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΚΡΕΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΑΚΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ-ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΕΡΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΕΣΑΡΙΣΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΑΣΚΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΖΑΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΑΒΡΙΗΛ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΤΡΟΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΟΥΚΑΣ

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝΕΧΕΙΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΠΕΤΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΝΕΑΠΟΛΗΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΡΟΥΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

 B΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΕΤΑΡΟΥΔΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΔΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΓΑΝΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΝΑΡΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΒΑΡΝΙΑΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΖΗΣΙΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΝΕΡΟΜΑΝΝΑΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΑΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΜΟΝΟΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΞΥΓΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΡΕΠΑΝΙΔΑΣΦΩΤΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΟΧΘΙΩΝ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΧΘΙΑ ΔΥΝΑΤΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΔΑΜΟΣΧΡΗΣΤΟΣΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΖΩΗΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΟΥΛΙΟΣΦΩΤΙΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

 Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΧΙΣΜΕΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΖΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΠΡΕΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗΛΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΝΤΕΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΡΥΦΩΝ
ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣΓΚΟΛΦΙΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΕΤΣΑΒΑΣΣΩΚΡΑΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΔΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΗΛΙΑΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΑΠΠΑΔΑΤΕΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΟΥΡΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ)»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΖΑΒΕΛΑΣΘΩΜΑΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΟΥΤΑΦΗΣΧΡΗΣΤΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΑΒΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

 Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΣΕΛΙΜΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΛΙΑΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΝΔΡΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΕΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΟΥΝΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣΧΑΡΙΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΡΙΓΑΝΗΣ

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΓΑΝΗΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΡΙΤΣΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΡΙΒΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΠΟΛΑΙΤΗΣ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΠΟΛΑΪΤΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΑΓΑΝΗ -ΦΡΑΓΚΟΥΙΩΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΗΣΘΩΜΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΠΟΛΑΪΤΑ 2019»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣΛΑΜΠΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΑΘΗΝΑΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΤΡΑΤΟΥ

 Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΤΣΕΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣΜΑΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΟΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΑΛΙΑΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣΗΛΙΑΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΨΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΝ (ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΕΡΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΡΑΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΥΓΕΡΗΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΨΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΖΗΣΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΡΙΒΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣΘΩΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΗΛΙΑΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΩΜΑΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΛΟΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΝΤΑΛΙΑΠΕΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΑΝΤΖΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΝΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΡΟΚΙΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΚΟΥΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΠΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΥΝΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΤΑΘΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΒΛΑΧΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

Επίσης οι παρακάτω  Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι έδωσαν τον ακόλουθο όρκο:

«Δηλώνω στην τιμή και στην συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΖΕΡΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΔΥΑΣΜΟ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΡΝΑΒΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΤΙΜΟΛΕΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΛΕΞΑΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΞΕΝΟΦΩΝ

 Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΕΡΟΥΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΦΛΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΥΛΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΛΕΞΥΔΑΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΟΡΓΟΛΙΤΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ)

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΥΨΕΛΗ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΜΑΣΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

Δείτε σε live streaming την ορκωμοσία του Δημάρχου Αγρινίου και του νέου Δημοτικού συμβουλίου

 

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