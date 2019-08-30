Ορκίστηκε ο Γ. Παπαναστασίου και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)
Στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου «Άνεσις» πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του Δημάρχου και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.
Χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεουορκίστηκε ο Δήμαρχος Αγρινίου και ακολούθησαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Γιώργος Παπαναστασίου στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Πριν από πέντε χρόνια, σε αυτή την αίθουσα, ορκίστηκα να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου. Σήμερα, στέκομαι απέναντί σας, ταπεινός, σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι εργάστηκα έντιμα. Στέκομαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλατε. Με απόλυτη επίγνωση της ευθύνης απέναντι στους Αγρινιώτες, οι οποίοι πίστεψαν στο όραμα και τις δυνατότητες μας.
Σήμερα, δίνουμε τα χέρια ξανά και, αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε το οπλοστάσιο των δυνάμεων μας, σας καταθέτουμε με ειλικρίνεια την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα όσα ελπίζετε από αυτή τη Δημοτική Αρχή.
Αγαπητοί συμπολίτες,
Δε σας κρύβω ότι, σε δύσκολες στιγμές της πρώτης μας θητείας, η σκέψη μου ερχόταν στη ημέρα της ορκωμοσίας.
‘Ν΄ αγαπάς την ευθύνη’…
Αυτή η φράση του Καζαντζάκη συνόδευε όλες μου τις αποφάσεις.
Όταν ορκίζεσαι κουβαλάς την αγωνία να ανταποκριθείς σε μια υπέρτατη τιμή.
Πάντα ελπίζεις ότι θα είσαι άξιος και ικανός.
Και δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά τα χρόνια, υπήρξαν στιγμές που αναμετρήθηκα με τα όρια και τις αντοχές μου.
Kάποιες φορές αναγκάστηκα να πάρω δύσκολες αποφάσεις.
Αυτές όμως οι μάχες που έδωσα, με οδήγησαν σήμερα να στέκομαι μπροστά σας ακόμη πιο δυνατός.
Σίγουρος ότι το Αγρίνιο θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του αύριο.
Έτοιμος να ολοκληρώσω όσα, με τόλμη και ρεαλισμό, σχεδιάσαμε για το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι,
Γνωρίζω ότι αρχίζει ένας νέος αγώνας, μακρύς και δύσκολος.
Όχι όμως από την ίδια αφετηρία. Ήδη διανύσαμε, μαζί με τους συνεργάτες μου, μια μεγάλη απόσταση.
Με αίσθημα ευθύνης σας λέω ότι πετύχαμε πολλούς από τους στόχους που θέσαμε.
Το δικό μας όραμα παραμένει ένα Αγρίνιο υπερήφανο, νοικοκυρεμένο και δημιουργικό. Ένα Αγρίνιο, Μητρόπολη της Αιτωλοακαρνανίας, που θα ανταποκρίνεται στον ιστορικό του ρόλο.
Τα τελευταία χρόνια αποδείξαμε στην πράξη ότι με σκληρή δουλειά και πρόγραμμα, με χρηστή διαχείριση και σωστή ιεράρχηση στόχων μπορούμε να πετύχουμε πολλά και σημαντικά. Κάναμε την αρχή και συνεχίζουμε. Όλοι μαζί.
Έχουμε μπροστά μας μια θητεία κατά την οποία δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία χαμένη, καμία δημιουργική δυνατότητα να μην την αξιοποιήσουμε.
Με δύναμη και μεράκι. Με συνέπεια λόγων και έργων. Έχοντας εσάς τους πολίτες δίπλα μας, συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους σ’ αυτήν την μεγάλη προσπάθεια.
Κυρίες και κύριοι,
Σήμερα δώσαμε ιερό όρκο να είμαστε πιστοί στην Πατρίδα, να είμαστε τίμιοι και ευσυνείδητοι.
Να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις και τις αρχές την πόλη που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και ζούμε. Ενώπιον σας ορκιζόμαστε να μην ξεχάσουμε αυτήν την υπόσχεση.
Ορκιζόμαστε να μη σταματήσουμε να εργαζόμαστε με τους ίδιους ρυθμούς.
Με την ίδια θέληση και επιμονή για όλα όσα μας αξίζουν. Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για το Αγρίνιο. Απλώνουμε το χέρι σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητούμε να ιεραρχήσουμε μαζί τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας. Να ενώσουμε δυνάμεις και να πετύχουμε. Να δημιουργήσουμε μια μεγάλη συμμαχία ενώνοντας και προσθέτοντας.
Διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.
Το Αγρίνιο.
Την πόλη που αγαπάμε, την πόλη που θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΡΙΒΑΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΟΦΡΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΛΟΒΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ)
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΕΛΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΦΑΡΜΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΚΡΙΖΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ
|ΦΛΩΡΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΦΩΤΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΖΩΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΤΑΡΑΚΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΑΨΑΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΙΑΝΝΑΚΑ
|ΑΜΑΛΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΟΛΩΝΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΜΜΕΝΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΤΣΑΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΖΩΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΑΡΝΕΖΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΑΠΠΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Β΄ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:»ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΗΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΛΟΒΟΣ)
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΛΑΓΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΛΑΜΠΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΙΤΣΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΠΑΝΟΥ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΑΚΟΡΙΔΗΣ
|ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΒΛΑΧΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΜΠΟΚΩΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΠΑΡΜΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΖΟΓΑΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΛΠΟΣ)
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΡΑΒΑΛΟΥ-ΚΑΖΑΝΤΖΗ
|ΣΤΕΛΛΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΙΑΣΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΚΟΥΒΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΔΕΡΒΙΣΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΚΟΥΒΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΓΑΒΑΛΟΥΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΟΥΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΚΑΖΑΝΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΓΑΒΑΛΟΥ» ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΣΟΥΦΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΓΑΒΑΛΟΥ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΠΙΚΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΟΡΑΜΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΣΟΥΤΣΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΗΤΤΑΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΨΑΡΡΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΔΟΚΙΜΙΟΥ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΣΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΑΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΑΙΠΑΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΒΑΓΕΝΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΚΟΡΩΝΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Α΄ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:»ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ-ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΣΟΛΚΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΡΙΒΑ
|ΑΓΛΑΪΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ε΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΕΛΛΟΝ ΘΕΣΤΙΕΩΝ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
|ΑΡΙΣΤΕΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΟΛΙΩΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΖΑΜΑΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΤΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΛΥΒΙΩΝ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΔΑΝΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΑΣΤΡΑΚΙ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΝΤΑΒΑΝΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΙΤΣΑ ΤΖΑΝΗ
|ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΤΣΑ)
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΣΙΑΣΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΑΖΙ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
|ΖΩΗ
|ΗΛΙΑΣ
|ΣΙΑΣΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ
Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΑΚΡΥΝΟΥ-ΜΠΡΟΣΤΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΒΙΒΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΣΑΠΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ
|ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΠΟΡΟΥΜΕ…ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΨΑΡΡΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΧΕΙΜΩΝΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΨΙΟΧΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΑΜΜΕΝΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ)
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΥΨΕΛΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΗΛΙΑΔΗΣ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΝΤΑΛΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ
Ε΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ…»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΠΕΛΟΥ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΙΩΛΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΨΗΛΟΣ
|ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΕΠΕΝΟΥ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΦΩΤΑΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΜΑΡΑΓΚΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΤΑΦΙΑΔΟΥ
|ΠΑΡΘΕΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΖΕΜΠΙΛΗ
|ΑΡΓΥΡΗ -ΑΝΤΙΟΠΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΑΚΡΙΝΟΥΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΑΓΑΚΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
|ΛΟΥΚΙΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΟΛΥΖΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΑΜΗΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΓΚΡΕΚΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΓΚΡΕΚΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΛΑΚΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΧΑΣΙΩΤΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ-ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΕΡΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΕΣΑΡΙΣΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΔΑΣΚΑΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΑΖΑΝΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝΕΧΕΙΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΡΟΥΣΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
B΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΕΤΑΡΟΥΔΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΓΑΝΙΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΛΑΝΑΡΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΒΑΡΝΙΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΖΗΣΙΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΝΕΡΟΜΑΝΝΑΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΤΑΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΜΟΝΟΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΞΥΓΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΡΕΠΑΝΙΔΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΟΧΘΙΩΝ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΧΘΙΑ ΔΥΝΑΤΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΑΔΑΜΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΚΑΜΠΕΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΖΩΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΟΥΛΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΟΚΚΑΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΖΑΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΑΜΑΡΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΠΡΕΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΝΤΕΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΕΤΣΑΒΑΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΠΑΔΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΑΠΠΑΔΑΤΕΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΟΥΡΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΩΡΑΪΤΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΣΙΡΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ)»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΖΑΒΕΛΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΟΥΤΑΦΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΑΒΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
|ΣΕΛΙΜΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΛΙΑΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΑΝΔΡΩΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΚΕΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΤΣΟΥΝΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΡΙΓΑΝΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΓΑΝΗΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΠΡΙΤΣΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΡΙΒΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΠΟΛΑΙΤΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΠΟΛΑΪΤΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΑΓΑΝΗ -ΦΡΑΓΚΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΤΑΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
|ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
|ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΠΟΛΑΪΤΑ 2019»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ
|ΑΘΗΝΑ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΤΡΑΤΟΥ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΤΣΕΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΓΙΑΓΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΟΣ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΙΔΕΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΑΛΙΑΝΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΨΑΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΝ (ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΥ)
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΕΡΝΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΡΑΤΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΑΥΓΕΡΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΙΑ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΨΑΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΖΗΣΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΡΙΒΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΛΟΒΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΝΤΑΛΙΑΠΕΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΑΝΤΖΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΥΝΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΡΟΚΙΔΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΥΚΟΥΝΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΠΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΥΝΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΣΤΑΘΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
Επίσης οι παρακάτω Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι έδωσαν τον ακόλουθο όρκο:
«Δηλώνω στην τιμή και στην συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΖΕΡΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΔΥΑΣΜΟ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΤΙΜΟΛΕΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΑΛΕΞΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΞΕΝΟΦΩΝ
Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΓΕΡΟΥΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΦΛΩΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΖΑΡΚΑΔΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΠΛΕΞΥΔΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΟΡΓΟΛΙΤΣΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ)
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΥΨΕΛΗ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
|ΚΟΥΜΑΣΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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