Τρίτη 18 Σεπτέμβριος 2018

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Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 19/9/2018

Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 19/9/2018

Αθλητικα Νεα, Τοπικο

ΤΕΤΑΡΤΗ 19-9-2018 ΩΡΑ 16:30 (ΚΥΠΕΛΛΟ)

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΛΙΑΚΩΝΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ   ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΝΤΡΕΛΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΑΠΡΑΤΖΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ   ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΑΜΠΑΣ – ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ – ΜΠΑΚΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ

ΑΣΤΑΚΟΥ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΖΑΝΗΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΑ: ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ   ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

ΕΜΙΛΕΩΝ  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΖΑΝΑΣ – ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΣΑΜΑΡΑ

aitosports.gr

«Μπαμ» με Γκάρετ Κέλι για τον Ναυπακτιακό Αστέρα

 

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