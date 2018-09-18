Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 19/9/2018
ΤΕΤΑΡΤΗ 19-9-2018 ΩΡΑ 16:30 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΛΙΑΚΩΝΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΝΤΡΕΛΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΑΠΡΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΑΜΠΑΣ – ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ – ΜΠΑΚΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ
ΑΣΤΑΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΖΑΝΗΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΑ: ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
ΕΜΙΛΕΩΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΖΑΝΑΣ – ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΣΑΜΑΡΑ
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«Μπαμ» με Γκάρετ Κέλι για τον Ναυπακτιακό Αστέρα