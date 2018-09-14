Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών και γιατρών της πρώτης αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 15-9-2018 ΩΡΑ 17:00
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΛΥΣΣΑΡΗΣ – ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ:ΙΩΑΝΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΤΣΙΛΙΚΑΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΛΑΣΠΙΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΠΑΝΟΥ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ:ΝΙΚΑΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ – ΤΑΚΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΚΟΥΡΤΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΚΑΨΑΛΗΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΓΟΥΛΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:ΤΑΠΡΑΤΖΗΣ
Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16-9-2018 ΩΡΑ 17:00
ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΖΑΝΗΣ – ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΝΤΡΕΛΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
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Μεσολόγγι: Η Διοίκηση του Α.Σ. ΛΕΩΝ χαιρετίζει την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων