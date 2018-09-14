Παρασκευή 14 Σεπτέμβριος 2018

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Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών και γιατρών της πρώτης αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας

Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών και γιατρών της πρώτης αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας

Αθλητικα Νεα, Τοπικο

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-9-2018 ΩΡΑ 17:00

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΛΥΣΣΑΡΗΣ – ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ:ΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΤΟΥΝΑΣ  ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΤΣΙΛΙΚΑΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΛΑΣΠΙΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΠΑΝΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ  ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ:ΝΙΚΑΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ

ΚΑΤΟΧΗΣ   ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ – ΤΑΚΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΚΟΥΡΤΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΚΑΨΑΛΗΣ

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ  ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΓΟΥΛΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:ΤΑΠΡΑΤΖΗΣ

Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16-9-2018 ΩΡΑ 17:00

ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ  ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΖΑΝΗΣ – ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΝΤΡΕΛΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ

aitosports.gr

Μεσολόγγι: Η Διοίκηση του Α.Σ. ΛΕΩΝ χαιρετίζει την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων

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