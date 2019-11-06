Οι υποψήφιοι του συνδυασμού του Σπ. Κωνσταντάρα για της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΡΛΩΦ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ