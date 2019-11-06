Τετάρτη 6 Νοέμβριος 2019

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Οι υποψήφιοι του συνδυασμού του Σπ. Κωνσταντάρα για της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού του Σπ. Κωνσταντάρα για της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας

Δυτικη Ελλαδα, Πολιτικα Νεα

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΥΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΡΛΩΦ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στις 19 Νοέμβρη η «πρεμιέρα» του αντικαπνιστικού νόμου

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