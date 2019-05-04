Σάββατο 4 Μάιος 2019

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Οι υποψήφιοι του Κ. Σπηλιόπουλου και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας

Οι υποψήφιοι του Κ. Σπηλιόπουλου και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας

Δυτικη Ελλαδα, Πολιτικα Νεα
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΙΒΩΝ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΛΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ ΦΙΛΙΩ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΚΟΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΑΛΠΕΑ ΕΚΑΒΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΑΝΟΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΑΤΣΑΓΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΕΚΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑ) ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΙΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  (ΣΤΑΘΗΣ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΑΡΣΟΥΜ
ΦΙΛΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

 

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΙΑΛΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ  (ΠΟΠΗ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΣΚΥΡΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ  (ΤΟΝΙΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Παπαναστασίου σε Κυμπουρόπουλο: «Στέλιο, έχεις κερδίσει το σεβασμό όλης της ελληνικής κοινωνίας» (ΦΩΤΟ)

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