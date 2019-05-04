Οι υποψήφιοι του Κ. Σπηλιόπουλου και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΙΒΩΝ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΔΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
|ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
|ΚΛΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ ΦΙΛΙΩ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|ΜΠΟΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΣΙΚΟΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΣΑΛΠΕΑ ΕΚΑΒΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
|ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΣΤΡΟΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΑΝΟΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΑΤΣΑΓΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΜΠΕΚΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑ) ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
|ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΡΙΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΣΟΦΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
|ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΑΡΣΟΥΜ
|ΦΙΛΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Παπαναστασίου σε Κυμπουρόπουλο: «Στέλιο, έχεις κερδίσει το σεβασμό όλης της ελληνικής κοινωνίας» (ΦΩΤΟ)