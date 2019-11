Οι «Long Live» στο Αγρίνιο

Πάνω από 3000 live …22 χρόνια συνεχούς παρουσίας….. Αφοσίωση στην μουσική, σεβασμό στον εαυτό τους ,στο κοινό και ενεργεία στις συναυλίες τουs είναι μερικά από τα στοιχειά που χαρακτηρίζουν την μπάντα όλα αυτά τα χρόνια.

Έχουν μοιραστεί την σκηνή με μερικούς από τουs μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες:

Παπακωνσταντίνου

Φ. Πλιάτσικας

Τ. Πανούσης

Καθώς και με μεγαθήρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής:

Nazareth

Glenn Hughes [ex-Deep Purple, ex-Black Sabbath]

Joe Lynn Turner [ex-Rainbow,ex-Deep Purple]

Dr Feelgood

Eric Sardinas

Στο ρεπερτόριο τουs θα ακούσετε:

ELVIS- THE DOORS – CARLOS SANTANA – BOB MARLEY – JOE COCKER – HE POLICE – IGGY POP – RORY GALLAGHER – THE BEATLES – DEEP PURPLE – FREE – BAD COMPANY – THE CLASH – ERIC CLAPTON – HENDRIX – KANSAS – STYX – THE KINGS -MOODY BLUES – ROLLING STONES – STEPPENWOLF – UFO – URIAH HEEP – JJ CALE – JETHRO TULL – CREAM – CCR – THE EAGLES, RAINBOW – JUDAS PRIEST – WHITESNAKE – SCORPIONS – GUNS AND ROSES – AC DC….

Χιλιάδες εμφανίσεις σε bars clubs hotels festivals σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό

…….Αμέτρητα χιλιόμετρα και το ταξίδι συνεχίζεται!

Το Σάββατο 09/11, λοιπό, το Αγρίνιο υποδέχεται στο ροκ μπαρ THE WALL ( Μεσολογγίου & Δημάρχου Παπαιωάννου), τους εξαιρετικούς Long Live από τη Θεσσαλονίκη σε ένα ακουστικό σετ με ευρύ ρεπερτόριο διασκευών, γνωστών και αγαπημένων κομματιών, από ένα μεγάλο φάσμα της ξένης ροκ και όχι μόνο σκηνής!!

Έναρξη 21:30 , Είσοδος 3 €

Τηλ. επικ. 6972561674 (Δήμος)