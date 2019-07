Οι προοπτικές της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SPARC (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Η δυναμική που συγκεντρώνει ο κλάδος της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας σε συνδυασμό με τις προοπτικές του αναλύθηκαν σε βάθος στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο του έργου του Διασυνοριακού Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) με την ονομασία SPARC (Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets).

«Η προώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελούν βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας», επεσήμανε μεταξύ άλλων στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα.

Το οικοσύστημα των δημιουργικών βιομηχανιών της Περιφέρειας ανάλυσε ο Προϊστάμενος του τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) Σπύρος Παπασπύρου και επισήμανε ότι οι νέες τεχνολογίες που συνδέονται με τον οπτικο-ακουστικό κλάδο και τα πολυμέσα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των δημιουργικών επιχειρήσεων, στις οποίες απασχολούνται κυρίως άνθρωποι νεαρής ηλικίας.

Επίσης παρουσίασε συνοπτικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν σχέση με το τομέα των δημιουργικών επιχειρήσεων, όπως τα SPARC, CIAK, INCUBA, CROSS THE GAP, CREADIS3. Αναφέρθηκε ακόμη στο Στρατηγικό Έργο της ΠΔΕ στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, στον ΆΞΟΝΑ 1.1 – Ολιστική δικτύωση δημιουργικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα και έχει στόχο να δημιουργηθούν τρεις συνεργατικοί χώροι στην Πάτρα (στη θέση Κοτρώνι σε χώρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), στο Αγρίνιο (σε παραχωρημένο χώρο στην Περιφέρεια από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας) και στον Πύργο (στο ισόγειο Διοικητηρίου της Περιφέρειας), ώστε να γίνουν σημαντικές δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης των δημιουργικών επιχειρήσεων, με προγραμματική συνεργασία με τα τρία Επιμελητήρια της Περιφέρειας, το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου ως εμπειρογνώμονα αξιολόγησης του έργου.

Η χαρτογράφηση και διάγνωση των αναγκών της Πολιτιστικής Βιομηχανίας αναλύθηκε από τις εταιρίες p-Consulting και MOSAIC, οι οποίες ανέλαβαν την καταγραφή για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που είναι δύο από τους εταίρους του έργου SPARC, του οποίου συντονιστής είναι ο Δήμος Πατρέων. Ειδικότερα, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτη της Πολιτιστικής Βιομηχανίας με επίκεντρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τη Χ. Σκουλίδη και τον Α. Τσιλίρα εκπροσώπους των δυο εταιρειών. Σύμφωνα με την ανάλυση και αποτύπωση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, κατεγράφησαν 41 κωδικοί δραστηριότητας που συνδέονται με τη Δημιουργική Βιομηχανία. Κατά την περίοδο 2011-2016 έχουν αναπτυχθεί 1.241 επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες απασχολούν 2.850 εργαζόμενους κι έχουν κύκλο εργασιών 48 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι παρουσιάσεις καλών πρακτικών από τα δημιουργικά σχήματα Art In Progress με ομιλητή τον Κ. Κωστόπουλο, HAGPatras με τον Α. Σπυρούλια, TEDx Patras με τον Γ. Αλτανόπουλο, Group86 με τον Π. Λαλιώτη και Περί Σκιών με τον Δ. Μαμάση. Στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε η ανάπτυξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας και η διασύνδεσή της με άλλους παραγωγικούς τομείς (αγροτικά προϊόντα, τουρισμός, διαχείριση πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.), προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμου τουρισμού.

Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος SPARC εστιάζει σε δημιουργικά πολιτιστικά αγαθά των εμπλεκομένων περιοχών που θεωρούνται κομβικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του έργου, όπως είναι το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι του Putignano, το Θέατρο Σκιών, οι Θεατρικοί Φορείς και οι Κινηματογραφικοί Οργανισμοί. Ο Β. Παπαϊωάννου, συντονιστής του έργου εκ μέρους του επικεφαλής εταίρου Δήμου Πατρέων, ανέλυσε τον σχεδιασμό του υπό κατασκευή κόμβου δημιουργικής βιομηχανίας στον χώρο των παλαιών Σφαγείων Πάτρας. Παράλληλα ο Κ. Γιωτόπουλος εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας παρουσίασε τις επερχόμενες δράσεις του έργου και ανέδειξε μεταξύ άλλων τις δυνατότητες συμμετοχής του κοινού σε Σεμινάρια και Εργαστήρια που πρόκειται να διεξαχθούν από τους εταίρους του έργου, μέσα από τα οποία θα επιλεγούν Επιχειρηματικά Σχέδια που θα μελετηθούν προς εφαρμογή και προώθηση σε Διεθνείς Εκθέσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα SPARC συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και έχει προϋπολογισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 214.757ευρώ.

Εκτός από τους Έλληνες εταίρους, στο ευρωπαϊκό έργο συμμετέχουν ακόμη και δύο Ιταλοί εταίροι: το Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Επικράτειας (Department of Tourism, Economy of culture and Valorization of the territory of Puglia Region) της Περιφέρειας Απουλίας και η Κοινοπραξία Δημοτικού Θεάτρου Απουλίας (Public Apulian Theatre Consortium), ενώ συνεργαζόμενος εταίρος είναι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – «Καρναβάλι Πάτρας».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κ. Καρπέτας, ο πρόεδρος του «Καρναβαλιού Πάτρας» Ν. Χρυσοβιτσάνος, τα μέλη των ομάδων έργου όλων των Ελλήνων εταίρων, ο διοργανωτής Α. Κοσκινάς (POS4Work), τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του SPARC Α. Ασημακόπουλος, Χ. Καλπουζάνης, Δ. Κουρμπανάς, Μ. Μανωλοπούλου, Χ. Πολυχρονόπουλος, που συνδράμουν το έργο και συμβουλεύουν τους εταίρους για την πορεία του, ο διευθυντής της «Αναπτυξιακής» Επιμελητηρίου Αχαΐας Αθ. Κούστας, στελέχη της Περιφέρειας αλλά και μεγάλος αριθμός πολιτών που σχετίζονται με τη Δημιουργική Βιομηχανία της Περιφέρειας.

Άλλες υποστηρικτικές δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις Δημιουργικές Βιομηχανίες

Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης της Δημιουργικής Βιομηχανίας του ευρωπαϊκού έργου CREADIS3 (Interreg Europe 2014-2020) που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ), ανέπτυξε η Μ. Μαυρούλια, στέλεχος του ΠΤΑ. Το CREADIS3 στοχεύει στην υποστήριξη αποδοτικών στρατηγικών ανάπτυξης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας σε συνάρτηση με την προαγωγή της έρευνας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση των υφιστάμενων αλλά και νέων επιχειρήσεων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Σε αυτήν την ανάγκη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει απαντήσει με την προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού 7,8 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020. Η δράση παρουσιάστηκε από το μέλος της ομάδας έργου Ι. Πολίτη και στέλεχος της ΔΙΑΠ. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με ελάχιστο συνολικό προϋπολογισμό 25.000 ευρώ και μέγιστο συνολικό 300.000 ευρώ. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι προϋποθέσεις ένταξης στη Δράση αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς μετά την παράταση που δόθηκε, προτάσεις για χρηματοδότηση θα κατατίθενται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Την ημερίδα συντόνισαν ο Μάριος Καρπέτας Οικονομολόγος MSc και η Αικατερίνη Ζησιμοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, μέλη της ομάδας έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στελέχη της ΔΙΑΠ.