Οι νέες ταινίες του «Άνεσις»

Ο Δημοτικός κινηματογράφος ΑΝΕΣΙΣαπό την Πέμπτη 18 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019 θα προβάλει τις ταινίες:

Ο Καθηγητής και ο Τρελός

The Professor and the Madman

Το 1872 ο αντισυμβατικός φιλόλογος Τζέιμς Μάρεϊ δουλεύει πυρετωδώς πάνω στην πρώτη έκδοση του Λεξικού της Οξφόρδης. Πιεσμένος από το χρόνο, την ακρίβεια των ορισμών και τον απίστευτο όγκο λημμάτων, θα βρει ανέλπιστη βοήθεια από έναν Αμερικανό γιατρό, τρόφιμο φρενοκομείου εγκληματιών.

Δραματική 2019 | Έγχρ. | Ιρλανδική ταινία

Σκηνοθεσία Φαρχάντ Σαφίνια

με τους: Μελ Γκίμπσον, Σον Πεν, Νάταλι Ντόρμερ, Στίβεν Ντιλέιν

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 7.00 μ.μ. & 9.30 μ.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 3

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Ενώ ο Φαφούτης ανακαλύπτει τον έρωτα, ο Ψάρης καλείται να οδηγήσει τους δράκους στο μυθικό «Χαμένο Κόσμο», ένα απρόσιτο βασίλειο όπου θα είναι ασφαλείς απέναντι στο μοχθηρό και παντοδύναμο Γκρίμελ, που απειλεί να τους αιχμαλωτίσει.

ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΗ

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 5.00 μ.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι:

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

