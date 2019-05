Οι δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση χορήγησε πιστοποίηση επιπέδου 7, στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του διαδικασίες, με βάση τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας με τη Διοίκηση και την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτόπιες επισκέψεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του Τμήματος.

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης ΠΠΣ.

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το 1ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (1ο Κ.Ε.Σ.Υ.) Αχαϊας της ΠΔΕ Δ.Ε. διοργανώνουν σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της πόλης μας, προγράμματα Θερινών Σχολείων, στο πλαίσιο των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΠΔΕ Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Τα Θερινά Σχολεία αφορούν μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων Αχαΐας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Πανεπιστημιακό τμήμα που θα επιλεγούν και να ενημερωθούν, με τρόπο άμεσο και βιωματικό, για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών, στην εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα διάφορα εργαστήρια, και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών τους. Για το πρόγραμμα των Θερινών Σχολείων 2019 οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες καταθέτουν αίτηση συμμετοχής (1ο Κ.Ε.Σ.Υ.) Αχαΐας. Η επιλογή των μαθητών των ΓΕΛ Αχαΐας θα γίνει 80 % με βάση τις σχολικές επιδόσεις του πρώτου τετραμήνου της Α΄ Τάξης του ΓΕΛ και 20% με κλήρωση μεταξύ των επιθυμούντων. Την ευθύνη και διαδικασία της επιλογής των μαθητών έχει το 1ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (1ο Κ.Ε.Σ.Υ.) Αχαΐας της ΠΔΕ Δ.Ε.

Το φετινό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών: Γεωλογίας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χημικών Μηχανικών, Θεατρικών Σπουδών. Τέλος, στα Θερινά Σχολεία 2019 συμμετέχει το Εργαστήριο Χημείας του ΕΑΠ, το εργαστήριο Αστροσωματιδιακής Φυσικής του ΕΑΠ και το εργαστήριο Πληροφορικής του ΕΑΠ.

Η λειτουργία των Θερινών Σχολείων ενισχύει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και να γνωρίσουν εκ των έσω τον χώρο που επιθυμούν να σπουδάσουν, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων της πόλης μας και τη σύνδεσή τους με το ευρύτερο περιβάλλον και αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην κοινωνία.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Συγγραφέας Δημήτρης Δημητριάδης θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του Δημήτρη Δημητριάδη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, και ώρα 12.00μ. στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου θα παρουσιάσει η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Αγγελική Ρόζη. Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση του τιμωμένου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Σταύρο Τσιτσιρίδη και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Δημήτρη Δημητριάδη, με θέμα: «Θεατρική γραφή και δημόσιος λόγος». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμωμένου έχουν αναρτηθεί στο:

https://www.upatras.gr/el/node/8352

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και ώρα: 6.00-8.30 μ.μ. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μελετητές του έργου του συγγραφέα, καθώς και γνωστοί σκηνοθέτες του θεάτρου (Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γιάννης Σκουρλέτης, Σταύρος Τσακίρης).

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο Καθηγητής Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του Θεόδωρου Τριανταφυλλίδη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Γεώργιος Μυλωνάκης. Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση του τιμωμένου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Καθηγητή Αθανάσιο Δήμα και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Καθηγητή Θεόδωρου Τριανταφυλλίδη με τίτλο: «Soil behavior under cyclicloading and applications in geotechnical engineering». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμωμένου έχουν αναρτηθεί στο:https://www.upatras.gr/el/node/8357

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• 19ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Από 5-7 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το 19ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα με τίτλο: «Αφηγήσεις διασυνοριακότητας: Κατανοώντας την προσφυγική εμπειρία», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών, θα συμμετάσχουν πάνω από 270 σύνεδροι από όλο τον κόσμο και θα συζητήσουν την έννοια της διαφορετικότητας στους οργανισμούς, τις κοινότητες, και τα έθνη. Ιδιαίτερο θέμα του συνεδρίου θα αποτελέσει η προσφυγική εμπειρία και οι διασυνοριακές αφηγήσεις. Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου και σε συνεργασία με τον Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης που θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου 2019 στην Αρχαία Ολυμπία (https://ondiversity.com/2019-conference/special-events ). Τέλος, μέρος των εργασιών του συνέδριου (6.6.2019) θα διεξαχθεί σε οργανισμούς της πόλης των Πατρών (Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, Κίνηση /Στέκι και Οροπαίδιο) ώστε να αναδειχθούν οι τρόποι διαχείρισης της διαφορετικότητας στην πόλη μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο earvanitis@upatras.grή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://ondiversity.com/2019-conference

• ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «GET CLOSE TO OPERA»

Το Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας & Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Get Close to Opera Erasmus Ka2” θα πραγματοποιήσει δια ζώσης ένα τρίωρο βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήρι την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:30 στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναπτύξει εκείνες τις διαπολιτισμικές και κοινωνικές δεξιότητες που προωθούν την πολιτιστική και γλωσσική ενσωμάτωση των μεταναστών/προσφύγων στην Ευρώπη αξιοποιώντας την θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του προγράμματος (https://www.getclosetoopera.eu/). Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το πρόγραμμα Get Close to Opera Erasmus Ka2.

• ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 20.30, η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει την καθιερωμένη ετήσια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η εκδήλωση αυτή θα έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια επιτυχούς πορείας της Χορωδίας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πολιτιστικά δρώμενα.

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με την θετική εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού, διοργανώνει και θα πραγματοποιήσει το 2ο USPORT STUDENTS’ TENNIS TOUR 2019 και το 2ο USPORT ADULTS’ TENNIS TOUR 2019, στα καινούργια γήπεδα αντισφαίρισης του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Η διοργάνωση 2ο USPORT STUDENTS’ TENNIS TOUR 2019 απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το 2ο USPORT ADULTS’ TENNIS TOUR 2019 απευθύνεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (μέλη Δ.Ε.Π., Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, άνδρες και γυναίκες), αλλά και στους φίλους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (άνδρες και γυναίκες).

Αιτήσεις συμμετοχής στα τουρνουά γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στο e-mail του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου usport@upatras.gr με την ένδειξη «2ο USPORT STUDENTS’ TENNIS TOUR 2019» ή «2ο USPORT ADULTS’ TENNIS TOUR 2019», αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, e-mail, ιδιότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες: http://gym.upatras.gr/, e mail: usport@upatras.gr, τηλ.: 2610997755.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ «PATRAS IQ – 2019»

Ο UP FM και το Web Radio EAP βρέθηκαν στην 6η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ στο Νότιο Λιμένα Πατρών, μεταδίδοντας ζωντανό πρόγραμμα και συνεντεύξεις με σκοπό την προβολή των εκθετών, των διοργανωτών και όλων των δράσεων που συνέβησαν στον χώρο της έκθεσης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις συνεντεύξεις που δόθηκαν στον αέρα του UP Fm και του Web Radio EAP, κατά τη διάρκεια της 6ης Έκθεσης Patras IQ, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=OK4yTiyX1oY&list=PL9lIFu1WmnQdPEdTWj3UWv…

