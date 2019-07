Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας. Είναι επίσης και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα ο Μπόρις Τζόνσονπήρε 92.153 ψήφους έναντι 46.656 ψήφων του αντιπάλου του Τζέρεμι Χαντ.

Μιλώντας στο κόμμα του αλλά και σε όλους τους Βρετανούς ο Μπόρις Τζονσον υποσχέθηκε να φέρει εις πέρας το Brexit στις 31 Οκτωβρίου. «Θα δραστηριοποιήσουμε τη χώρα. Θα φέρουμε εις πέρας το Brexit στις 31 Οκτωβρίου και θα εκμεταλλευθούμε όλες τις ευκαιρίες που θα φέρει»,δήλωσε ο Τζόνσον στην ομιλία του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ποιος είναι ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον

Ο Αλεξάντερ Μπόρις ντε Φέφελ Τζόνσον (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1964. Υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2016 έως το 2018. Διατέλεσε βουλευτής στη Βουλή των Κοινοτήτων της εκλογικής περιφέρειας του Άξμπριτζ εντ Σάουθ Ράισλιπ μέχρι τις γενικές εκλογές του 2015 και βουλευτής της περιφέρειας Χένλεϊ από το 2001 μέχρι το 2008. Διετέλεσε δήμαρχος του Λονδίνου από το 2008 έως το 2016. Ως μέλος του συντηρητικού κόμματος, ο Τζόνσον έχει συσχετιστεί με φιλελεύθερες πολιτικές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Γεννημένος στην Νέα Υόρκη από μια πλούσια βρετανική οικογένεια της υψηλής τάξης, ο Τζόνσον εκπαιδεύτηκε στο European School of Brussels, στο Ashdown House School και στο Eton College. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Balliol College της Οξφόρδης, όπου εξελέγη πρόεδρος του φοιτητικού κινήματος το 1986. Ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα The Times αλλά απολύθηκε όταν έγραψε ψέματα για μια είδηση.Αργότερα έγινε ο απεσταλμένος στις Βρυξέλλες για χάρη της εφημερίδας The Daily Telegraph, με τα άρθρα του να επηρεάζουν σε μεγάλο αθμό την πολιτική δεξιά της Βρετανίας και να ενισχύουν το σκεπτικιστικό συναίσθημα σε αυτήν. Έγινε βοηθός εκδότη από το 1994 έως το 1999 προτού γίνει εκδότης στην εφημερίδα The Spectator από το 1999 έως το 2005. Όταν έγινε μέλος του Συντηρητικού Κόμματος, εξελέγη βουλευτής της περιφέρειας Henley το 2001 υπό την ηγεσία των Michael Howard και David Cameron. Τάχθηκε ευρέως υπέρ της γραμμής του συντηρητικού κόμματος αλλά υιοθέτησε μια πιο φιλελεύθερη στάση σε θέματα όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Κάνει συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις, γράφει βιβλία κι είναι ενεργός στην δημοσιογραφία ο Τζόνσον είναι ένας από τους πιο καταφανείς πολιτικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχοντας επιλεγεί ως ο συντηρητικός υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές του Λονδίνου το 2008, ο Τζόνσον νίκησε τον αντίπαλό του Κεν Λίβινγκστον, του Εργατικού Κόμματος, και ανέλαβε την θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων. Κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του ως δήμαρχος του Λονδίνου, απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ στις δημόσιες συγκοινωνίες, πρωτοστάτησε τον χρηματοπιστωτικό τομέα του Λονδίνου και εισήγαγε τα νέου τύπου λεωφορεία, την ενοικίαση ποδηλάτων και τα τελεφερίκ στον Τάμεση. Το 2012, εξελέγη ξανά δήμαρχος του Λονδίνου, νικώντας πάλι τον Λίβινγκστον κατά την διάρκεια της δεύτερης θητείας του επόπτευσε τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Το 2015 εξελέγη βουλευτής για το Άξμπριτζ εντ Σάουθ Ράισλιπ, αποχωρώντας από δήμαρχος το επόμενο έτος. Το 2016, ο Τζόνσον ήταν μια προεξέχουσα φιγούρα στην επιτυχημένη εκστρατεία Vote Leave που είχε ως θέμα την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε Υπουργός Εξωτερικών υπό την Τερέζα Μέι αλλά παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του τον Ιούλιο του 2018, ακολουθώντας την παραίτηση του Ντέιβιντ Ντέιβις, που είχε ασκήσει κριτική στις μεταρρυθμίσεις της Μέι.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι μια αμφιλεγόμενη μορφή στην πολιτική και στην δημοσιογραφία της Βρετανίας. Οι υποστηρικτές τον έχουν επαινέσει ως έναν διασκεδαστικό, χιουμοριστικό και δημοφιλή άνθρωπος απέναντι στους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Αντιθέτως, τόσο η αριστερά όσο και η δεξιά τού έχουν ασκήσει κριτική και τον έχουν κατηγορήσει για ελιτισμό, ατιμία, τεμπελιά και για την χρήση ρατσιστικής γλώσσας.

Ποιες είναι οι εναλλακτικές για το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον όσον αφορά στο Brexit

Plan A (το απαγορευτικό)

Ιδανικά, ο Μπόρις Τζόνσον θα ήθελε να επιτύχει μία νέα συμφωνία αποχώρησης που θα αντικαταστήσει το κείμενο που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Ενωση η Τερέζα Μέι και το οποίο απορρίφθηκε τρεις φορές από την Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι αυτή η εκδοχή είναι απίθανη, δεδομένων των θερινών διακοπών του κοινοβουλίου, της αντικατάστασης των ηγετικών επιτελείων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της αλλαγής της ηγεσίας στην Βρετανία.

Το χρονικό διάστημα που θα έμενε για διαπραγμάτευση θα ήταν στην καλύτερη περίπτωση λίγων εβδομάδων, την στιγμή που η συμφωνία αποχώρησης υπήρξε αντικείμενο 17μηνων εντατικών και δύσκολων διαπραγματεύσεων που οδήγησαν σε ένα κείμενο-ποταμό 585 σελίδων.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση άλλωστε επαναλαμβάνει με επιμονή ότι δεν υπάρχει περίπτωση αλλαγών στην συμφωνία διαζυγίου, αλλά μόνο στην πολιτική διακήρυξη περί των μελλοντικών σχέσεων που την συνοδεύει.

Plan B (σαλαμοποίηση και «δημιουργική ασάφεια»)

Το άλλο ενδεχόμενο που εξετάζει ο Μπόρις Τζόνσον είναι η επικύρωση από το κοινοβούλιο των «καλύτερων τμημάτων» της συμφωνίας της Τερέζα Μέι.

Αυτό θα περιελάμβανε τα λιγότερα επίμαχα τμήματα, όπως είναι αυτό που ρυθμίζει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, θέματα ασφαλείας και διπλωματικής συνεργασίας.

Εκτός της διευθέτησης αυτής θα βρισκόταν το backstop, η ασφαλιστική δικλείδα για την αποφυγή την επιστροφής ενός «σκληρού συνόρου» ανάμεσα στην Βόρεια Ιρλανδία και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Ο Μπόρις Τζόνσον «επενδύει» σε μία στρατηγική «δημιουργικής ασάφειας» κυρίως ως προς τον λογαριασμό του Brexit ύψους 39 δισεκατομμυρίων λιρών που το Λονδίνο πρέπει να πληρώσει στο πλαίσιο του διαζυγίου.

Αυτό το ποσόν μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο πίεσης ώστε να επιτύχει μία συμφωνία διατήρησης του status quo, δηλαδή των ισχυόντων εμπορικών κανόνων μέχρι την υπογραφή νέας συμφωνίας.

Για να αποφύγει κατά την διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου επιστροφή των συνόρων στην Ιρλανδία, ο Τζόνσον καταφεύγει σε ορισμένες λύσεις τεχνολογικού χαρακτήρα ή σε εξαιρέσεις.

Είναι δε βέβαιος ότι όλα μπορούν να διευθετηθούν μέχρι τις επόμενες (προγραμματισμένες) βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο 2022.

Plan C (το ανέφικτο)

Μένει για τον Μπόρις Τζόνσον να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την ευνοϊκή και επιεική στάση των ευρωπαίων ηγετών. Ομως, οι Βρυξέλλες θέλουν να αποφύγουν να προχωρήσουν σε μεγάλες παραχωρήσεις, γεγονός που θα δημιουργούσε προηγούμενο στα μάτια των ευρωσκεπτικιστών της Ευρώπης.

Εδώ βρίσκεται το νόημα του εκβιασμού για ένα Brexit χωρίς συμφωνία, με το οποίο απειλεί ο Μπόρις Τζόνσον.

Αυτό το σενάριο, το οποίο φοβούνται οι επιχειρηματικοί κύκλοι, θα είχε ωστόσο πολύ βαρύτερες συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία διαθέτει μία πολύ μεγαλύτερη και διαφοροποιημένη οικονομία.

Η λύση αυτή κινδυνεύει να απειλήσει την ιρλανδική ειρηνευτική συμφωνία, πέραν του γεγονότος ότι θα αποτελέσει ηχηρή διπλωματική ήττα για το Ηνωμένο Βασίλειο.

