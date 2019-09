Ο «King of Mykonos» Νικ Γιαννόπουλος τα «χώνει» στη Ζέτα Μακρυπούλια (VIDEO)

Όλα όσα είπε για τη σχέση και την «παρεξήγηση» με την συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Βασιλιάδες της Μυκόνου»

Είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης. Έγινε γνωστός στην Ελλάδα μετά την επιτυχία της ταινίας «Βασιλιάδες της Μυκόνου» (The kings of Mykonos).

Ο λόγος για τον Νικ Γιαννόπουλο, ο οποίος βρέθηκε για ακόμη ένα καλοκαίρι στην αγαπημένη του Μύκονο.Από το 1992 επισκέπτεται κάθε χρόνο το νησί των Ανέμων, στο οποίο όπως αποκαλύπτει στο Mykonos Live TV, βρέθηκε κατά λάθος, αφού πρώτα έχασε το αεροπλάνο για την Σαντορίνη.Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ελληνοαυστραλός πρωταγωνιστής, απολαυστικός όπως πάντα, μιλάει για την επόμενη ταινία «The Kings of Mykonos», τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν του χρόνου στην Αυστραλία, για την σχέση και την «παρεξήγηση» με την συμπρωταγωνίστριά του στην πρώτη ταινία, Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά και για την Μύκονο του τότε με τους γυμνούς gay και χίπηδες και του σήμερα που δεν σε κερνάνε ούτε ένα ποτό ακόμη κι αν είσαι τακτικός πελάτης.Δείτε την συνέντευξη του Νικ Γιαννόπουλου στο βίντεο του Mykonos Live TV.

