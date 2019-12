Ο Δημήτρης Καραγιάννης μεγάλος νικητής του Voice (VIDEO)

Δείτε όλα όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό του The Voice of Greece

Το ημερολόγιο έγραφε 27 Σεπτεμβρίου 2019, όταν το Voice επέστρεφε στις τηλεοπτικές μας οθόνες, μετά από μια επεισοδιακή αναμονή, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον ΣΚΑΪ. Οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν βασικές και εμφανείς από το πρώτο δευτερόλεπτο όταν είχε καλωσορίσει το κοινό ο Γιώργος Λιανός. Η δεύτερη αλλαγή είχε ακολουθήσει, τότε, ελάχιστα λεπτά αργότερα, όταν υποδέχτηκε στη σκηνή του The Voice, για πρώτη φορά την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία κάθισε στην θέση του Κωστή Μαραβέγια.

Σήμερα, λοιπόν, σχεδόν τρεις μήνες μετά, πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός του Voice, όπου και αναδείχθηκε, μετά από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού, ο μεγάλος νικητής.

Ο Γιώργος Λιανός και η Χριστίνα Μπόμπα υποδέχθηκαν τους φιναλίστ στον τελικό. Οι οκτώ διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό ήταν οι:

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Ελπίδα Γαδ, Γιώργος Ευθυμιάδης

Πάνος Μουζουράκης: Κώστας Χειλάς

Έλενα Παπαρίζου: Έλλη Πλατάνου, Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη

Σάκης Ρουβάς: Κωνσταντίνος Τσιμούρης, Ειρήνη Τσοκούνογλου, Δημήτρης Καραγιάννης

Σε ντουέτο-έκπληξη και ο Γιώργος Λιανός που ερμήνευσε μαζί με τον Γιάννη Βαρδή ένα νέο τραγούδι που είχε γράψει ο Αντώνης Βαρδής με τον τίτλο «Εμείς οι δύο».

Στη σκηνή του Voice και οι τέσσερις coaches Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς, οι οποίοι ερμήνευσαν αγαπημένα τους τραγούδια σε ντουέτα-έκπληξη.

Η τελική τετράδα του Voice

Μετά από τις ερμηνείες των οκτώ φιναλίστ, το τηλεοπτικό κοινό και μόνο ήταν εκείνο που αποφάσισε με τη θετική του ψήφο.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους του τελικού του Voice, ήρθε η δύσκολη ώρα να ανακοινώσει ο Γιώργος Λιανός τους τέσσερις από τους οκτώ διαγωνιζόμενους που πέρασαν στη δεύτερη φάση. Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, του τελικού του Voice προκρίθηκαν οι Ελπίδα Γαδ, Δημήτρης Καραγιάννης, Κώστας Χειλάς και ο Γιώργος Ευθυμιάδης.

Προκρίθηκαν: Ελπίδα Γαδ, Δημήτρης Καραγιάννης, Κώστας Χειλάς, Γιώργος Ευθυμιάδης.

Αποκλείστηκαν: Κωνσταντίνος Τσιμούρης, Ειρήνη Τσοκούνογλου, Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη, Έλλη Πλατάνου.

Αμέσως μετά την σχετική ανακοίνωση του Γιώργου Λιάνου, οι τέσσερις παίκτες που προκρίθηκαν στο δεύτερο μέρος του τελικού, βγήκαν ξανά στη σκηνή του Voice και ερμήνευσαν τραγούδια που έχουν ξανατραγουδήσει στον διαγωνισμό.

Η τελική δυάδα του Voice

Στη μία το βράδυ, ήρθε η ώρα για την επόμενη ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού, ο οποίος γνωστοποίησε τους δύο διαγωνιζόμενους που περνούν στην τελική δυάδα, μετά τη νέα ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού. Η Ελπίδα Γαδ και ο Δημήτρης Καραγιάννης πέρασαν στην δυάδα και τραγούδησαν για τελευταία φορά στη σκηνή του Voice, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό λίγο πριν το φινάλε.

Προκρίθηκαν: Ελπίδα Γαδ, Δημήτρης Καραγιάννης.

Αποκλείστηκαν: Κώστας Χειλάς, Γιώργος Ευθυμιάδης.

Το τηλεοπτικό κοινό, με τη θετική του ψήφο, αποφάσισε πως μεγάλος νικητής του The Voice είναι ο Δημήτρης Καραγιάννης, ο οποίος κέρδισε ένα “χρυσό” δισκογραφικό συμβόλαιο και ένα αυτοκίνητο.

Οι εμφανίσεις στο πρώτο μέρος του τελικού του Voice

Κωνσταντίνος Τσιμούρης – Let Me Entairtain You

Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη – Μια είναι η ουσία

Ελπίδα Γαδ – Χειμωνανθός

Δημήτρης Καραγιάννης – Unchained Melody

Έλλη Πλατάνου – Proud Mary

Κώστας Χειλάς – Ήτανε μια φορά

Ειρήνη Τσοκούνογλου – Αγόρι μου

Γιώργος Ευθυμιάδης – Σαν πλανόδιο τσίρκο

Οι εμφανίσεις στο δεύτερο μέρος του τελικού του Voice

Ελπίδα Γαδ – Sodade

Δημήτρης Καραγιάννης – They won’t go when i go

Κώστας Χειλάς – Ερωτόκριτος

Γιώργος Ευθυμιάδης – You are my sunshine

Οι εμφανίσεις στο τρίτο μέρος του τελικού

Ελπίδα Γαδ – Αγάπη

Δημήτρης Καραγιάννης – Sorry seems to be the hardest word

Ο Δημήτρης Καραγιάννης, λοιπόν, είναι ο μεγάλος νικητής του Voice και φυσικά αυτή είναι και η πρώτη νίκη για τον Σάκη Ρουβά στο μουσικό talent show.

zappit.gr