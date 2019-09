Ο Αγρινιώτης Σοφοκλής Θαυμαστός με τους Dreamwalkers Triangle στην επόμενη φάση του X-Factor (VIDEO)

Το μήνυμα του Σοφοκλή Θαυμαστού στο facebook έχει ως εξής:

Καταρχάς σας ευχαριστώ όλους για τη θετική Σας ενέργεια,τις ευχές και τα χαμόγελά Σας!

Μέσα σε αυτό το 24ωρο έλαβα μηνύματα αγάπης από πολλά σημεία της Ελλάδας αλλά και του Κόσμου! Από Ελλάδα μέχρι Καναδά! :)

Δεν περίμενα ότι θα σας κάνει τόσο χαρούμενους η συμμετοχή μου σε ένα τέτοιο Παιχνίδι. .!

Πληροφορήθηκα ότι αύριο λογικά θα παιχτεί η επόμενη συμμετοχή μας στο Bootcamp. .

Οπότε stay tuned!

Με τη δύναμη της Νεράιδας περάσαμε εκεί!

Οπότε θα σας αφήσω με την ιστορία της Νεράιδας που πρωταγωνιστεί στο βίντεο για Καληνύχτα :

Στο Αγρίνιο τις περιόδους που έκανα street act και τις δράσεις μου κατά της παιδικής κακοποίησης είχα γνωρίσει μια 11χρονη τσιγγάνα! Ήταν απίθανα ευγενική και χαμογελαστή! Ο κόσμος την αγαπούσε και όλοι της χαμόγελουσαν και τη βοηθούσαν!

Το κορίτσι λοιπόν κατέβαινε κάθε πρωί στο κέντρο της πόλης γιατί ο πατέρας της την υποχρέωνε να ζητιανεύει για να φέρνει λεφτά στο σπίτι (όπως και όλα τα αδέρφια της).

Όταν με γνώρισε να τραγουδάω εκεί με ρώτησε αν μπορούσε να κάτσει μαζί μου! Στην αρχή ήταν διστακτική και φοβισμένη.

Της άρεσε ομως τόσο η μουσική που από εκείνο το σημείο και μετά όταν με συναντούσε σταματούσε να ζητιανεύει.

Άρχισε σιγά σιγά να προσπαθεί να τραγουδήσει. Δεν καταλάβαινε όλες τις λέξεις ή όταν τραγουδούσα αγγλικά,παρόλα αυτά ήταν τόσο συνδεδεμένη μαζί μου εκείνες τις στιγμές, που άρχισε να αναπαράγει ότι έλεγα! Συμμετείχε κανονικά στο street act , χαμογελούσε, τραγουδούσε,χτυπούσε παλαμάκια, διάλεγε ποιό κομμάτι θα πούμε μετά ! :)

Η Αγάπη της ήταν τόσο Φωτεινή που μόνο και μόνο που υπήρχε εκεί δίπλα μου Φώτιζα Ολόκληρος! Το ίδιο και οι περαστικοί!

Δε δέχτηκε ποτέ από εμένα χρήματα και ήταν φορές που μου πέταγε τα δικά της στη θήκη μου! Γιατί ήταν ευτυχισμένη εκείνες τις στιγμές.

Αν καθόταν όμως πολλή ώρα μαζί μου και δεν προλάβαινε να ζητιανέψει μου έλεγε ξεκάθαρα ότι την περίμενε «ξύλο» στο σπίτι.

Το επόμενο πρωί πάραυτα ήταν πάλι δίπλα μου!

Μου έγραφε λεξούλες και ζωγραφιές στα τετράδια μου. Ευχές!

Την τελευταία φορά που την είδα εγώ θα έφευγα για Θεσσαλονίκη για παραστάσεις και λίγο καιρό μετά θα έφευγε για Ρουμανία.

Μου χάρισε αυτή τη Νεράιδα για να με προσέχει!

Κι εγώ την κράτησα για όλο το δρόμο μαζί μου . Όπου κι αν πήγα.

Την κατέθεσα στην κριτική επιτροπή του X να νιώσουν την ενέργεια της αγάπης ενός παιδιού που αγαπά τη μουσική και αψηφά τις όποιες συνθήκες για λίγη μουσική ακόμα. . Ενός παιδιού που έχει δικαίωμα να πάει σχολείο, να μάθει γράμματα, να παίξει μουσική, να χαμογελάει και κανείς να μην την υποχρεώνει με ξύλο να ζητιανεύει.

Η Νεράιδα έδωσε αμέσως την ενέργεια της Αγάπης της μικρής μου φίλης στους κριτές.

Αν παρατηρήσετε τα χαμόγελα τους θα καταλάβετε!

Δεν ένιωσαν τη βία και την αδικία που είχε υποστεί η 11χρονη φίλη μου.

Ένιωσαν την αγάπη και τη χαρά της για τη μουσική και το παιχνίδι!

Δεν έχω ξεχάσει ποτέ τα μάτια της.

Στο X factor πήγα για μένα και τους φίλους μου. Πήγα για τις Ιστορίες Αγάπης που νίκησαν τη βία. Για λίγο για πολύ. Για όσο κυλούσε η μουσική. .

Break on through to the other side

Σοφοκλής