Ο Α.Ο. Αγρινίου απορρίπτει τις καταγγελίες της Ελευθερούπολης με σκωπτικά σχόλια
ME ΣΥΜΠΟΝΟΙΑ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Σ.Ε, 48 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ…..
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ Η ΗΤΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΚΡΑ ΚΑΙ Η ΠΙΚΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΥΠ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΑΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ……
ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΑΦΕΝΩΣ ΔΙΟΤΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΡΑΓΟΝΤΑ-ΠΑΙΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΚΑΘΟΤΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο COACH ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΚΑΤΙ.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Σ.Ε ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟΣΟ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΗΓΕΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΗ ΤΗ ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΣΟ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο COACH ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΤΡΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΔΙΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ.
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Γ.Σ.Ε ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΚΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΟ ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΙ. ΜΗΝ ΚΑΝΑΤΕ ΕΤΣΙ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΑΝΕΙ!!!
ΜΕ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΤΟ Δ.Σ. TOY VIVECHROM A.O. ΑΓΡΙΝΙΟΥ