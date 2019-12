Ο 33χρονος Πατρινός Θεόδωρος Γιαβρίδης που ερευνά την καταπολέμηση του καρκίνου τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών – Διαπρέπει στην Αμερική

Απονεμήθηκαν την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής συνεδρίασης του σώματος.

Τα βραβεία, που δόθηκαν για τις Τάξεις Θετικών Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, απέσπασαν, σημαντικοί επιστήμονες και ανάμεσα τους είναι και ο Πατρινός Θεόδωρος Γιαβρίδης που είναι γιος της συμβούλου επικοινωνίας Ζέττας Ζάχου. Πιο συγκεκριμένα ο 33χρονος λαμπρός επιστήμονας, ένα από τα φωτεινά μυαλά του Αρσακείου Πατρών και ένας από τους πλέον «ανήσυχους» και «μάχιμους» ερευνητές φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Πάτρας, έλαβε στην πανηγυρική συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών το Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου για την εργασία του με θέμα την έρευνα του για την καταπολέμηση του καρκίνου. Πρόκειται για την εργασία του «CAR T cell-induced cytokine release syndrome is mediated by macrophages and abated by IL-1 blockade» (Nature Medicine, Vol.24, June 2018, 731-738) – Το σύνδρομο υπερέκκρισης κυττοκινών επαγόμενο από κύτταρα CART διαμεσολαβείται από τα μακροφάγα και καταστέλλεται με την αναστολή της σήμανσης της ιντερλευκίνης 1).

Ο Πατρινός επιστήμων Θεόδωρος Γιαβρίδης τα τελευταία χρόνια συνεχίζει τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου και διαπρέπει ενώ πέρυσι, το 2018 απέσπασε το σημαντικό βραβείο, Julian R. Rachele Prize του φημισμένου Πανεπιστημίου Cornell της Νέας Υόρκης για την πρωτότυπη ερευνητική εργασία του στο επιστημονικό πεδίο της βιολογίας ενώ δημοσιεύτηκε & η έρευνά του στο περιοδικό Nature Medicine, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του στην ερευνητική ομάδα του Michel Sadelain στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center και αναμένεται να βρει γρήγορα εφαρμογή στην κλινική Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Ν. Υόρκης.

Ο Θεόδωρος Γιαβρίδης, μέσα από την επισταμένη και βασισμένη σε νέα δεδομένα επιστημονική έρευνα του πως το μυστικό στη μάχη κατά του καρκίνου βρίσκεται στο ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του ασθενούς.

Στην πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών τιμήθηκαν και ο Ιωάννης Παλούμπης για το βιβλίο του «Ελλήνων Πλόες. Η πορεία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας δια μέσου των αιώνων», η Νίκη Ευελπίδου για το βιβλίο της «Μεταβολές θαλάσσιας στάθμης», ο Αθανάσιος Δρίτσας, για την εφαρμογή πρωτοποριακής μεθόδου με μέσο τη μουσική στην αποθεραπεία βαρέως ασθενούντων με καρδιολογικά προβλήματα & η Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της καθώς και για το σύνολο της προσφοράς της στην έρευνα και τη μελέτη της βυζαντινής γραμματείας, του Βυζαντινού βίου και πολιτισμού.

Τιμήθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών μεταξύ άλλων και ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης, σε αναγνώριση της συνολικής του προσφοράς στην τέχνη με αποκορύφωμα την ίδρυση και λειτουργία του ομώνυμου Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Ελληνικό Ιωαννίνων του Δήμου Β. Τζουμέρκων, ο ομ.καθηγητής ΕΜΠ Θεοδόσιος Τάσιος για το βιβλίο του “On Technology In Ancient Greece”, ο ιστορικός, καθηγητής ΕΚΠΑ Βαγγέλης Καραμανωλάκης για το βιβλίο του «Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ό αι. και η καταστροφή τους», το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος για την έκδοση του τόμου «Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae» («Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα»), η ιστορικός συγγραφέας Λύντια Τρίχα για τη μονογραφία της «Σπυρίδων. Ο άλλος Τρικούπης. 1788-1873», το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, για τις υπηρεσίες που προσφέρει επί ογδόντα δύο συναπτά έτη ( συστήθηκε το 1937) σε κωφά και βαρήκοα άτομα, ο Νικόλαος Τουμαράς, για την ανέκδοτη μελέτη του «Η φιλοσοφία στη Μέση Εκπαίδευση – Συγκριτική εξέταση και αξιολόγηση της διδασκαλίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», ο καθηγητής ΑΠΘ Παναγιώτης Γκλαβίνης, για τη μονογραφία του «Μηχανισμοί αναδιάταξης ισχύος στο Διεθνές Οικονομικό Σύστημα» και οι δασκάλες Σουλτάνα Ανδρεάδου και Μαριάνθη Αρβανιτίδου για την πολλαπλή εκπαιδευτική και κοινωνική τους δράση σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

