Νίκος Μουτσινάς για Ζέτα Μακρυπούλια: «Είναι ένας άγγελος»

Εδώ και πολλά χρόνια ο Νίκος Μουτσινάς έχει μια πολύ στενή παρέα φίλων, τους οποίους θεωρεί οικογένειά του. Μία πολύ σημαντική σχέση στη ζωή του είναι η φιλία του με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε στη Σόνια Καζόνι και στο περιοδικό People:

Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με τη Ζέτα (σ.σ. Μακρυπούλια); Σε είδαμε το καλοκαίρι να της βάφεις μέχρι και τη ρίζα των μαλλιών.

Άρα, όπως καταλαβαίνεις, η σχέση μου μαζί της είναι δουλική! (γέλια) Η σχέση με τη Ζέτα είναι από τις σχέσεις ζωής που έχω κατακτήσει και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Η Ζέτα είναι ένας άγγελος, δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου καλύτερο άνθρωπο. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που είναι φίλη μου. Η σχέση μας ξεπερνάει και τη συγγένεια, έχει περάσει σε άλλη διάσταση.

Με τη Ζέτα χρόνια θέλατε να κάνετε κάτι μαζί. Έγινε πέρσι με το Sunday Live – αλλά κι αυτό ήταν σαν να σας το πήραν μέσα από τα χέρια. Τι σου έμεινε από αυτή την εμπειρία;

Δεν ήταν ευχάριστο το πώς εξελίχθηκε η πορεία της εκπομπής, αλλά ίσως επειδή ταυτόχρονα είχα ξεκινήσει και όλο αυτό το κομμάτι του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, το πέρασα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. Είχα κουραστεί πολύ εκείνη την περίοδο, ενώ το έκανα με όλη μου τη χαρά γιατί το γούσταρα. Ήταν σημαντικό για μένα που το κάναμε με τη Ζέτα, μου άρεσε και η εκπομπή – φτιαχνόταν, εν πάσει περιπτώσει, αλλά δεν πρόλαβε να πάρει τη μορφή της γιατί ήταν ένα ξένο φορμάτ που ήθελε προσαρμογές και τελικά δεν μας βγήκε. Μας βγήκε το θέατρο. Δεν τσιτώσαμε ο ένας με τον άλλο, ούτε με το κανάλι. Απλά δεν έκατσε.

Mια που μιλήσαμε για όλες τις συνεργασίες σου, είχε γραφτεί πως αρχικά ο ΑΝΤ1 σου είχε προτείνει να συμπαρουσιάσεις το Nomads με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου…

Το διάβασα και εγώ τότε, αλλά δεν μου έγινε ποτέ μια τέτοια πρόταση από το κανάλι. Θα ήθελα πολύ να δουλέψουμε ξανά με τον Γρηγόρη, αλλά δεν μου έγινε τέτοια πρόταση.

Επιστροφή στο τώρα: Κάνεις μια εκπομπή, το Για την Παρέα στο Open, που βασικά σχολιάζει την τηλεόραση. Εσένα τι σου αρέσει να βλέπεις στην τηλεόραση;

Γενικά δεν βλέπω πολύ. Μου αρέσει όμως να βλέπω σειρές και κάποια ριάλιτι, όπως το Greece’s Νext Τop Μodel και το Project Runway – μάλιστα έχω παρακολουθήσει αρκετά και το ξένο. Μου αρέσει που έχει δημιουργία, φωτογραφίσεις και ταυτόχρονα μου αρέσει και το κομμάτι του ριάλιτι, που έχει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Ουσιαστικά, όμως, στην τηλεόραση βλέπω σίριαλ γιατί από εκεί εμπνέομαι και για τη δουλειά μου.

Αυτό τον καιρό ξαναβλέπω τα Φιλαράκια. Τώρα μάλιστα που σκηνοθετώ στο θέατρο κωμωδία, μου αρέσει που παρακολουθώ κάτι ανάλογο γιατί μου ξυπνάει τα πάντα στον εγκέφαλο. Βλέπω Handmaid’s Tale, How to Get Away with Murder, American Horror Story, La Casa De Papel – περιμένω πώς και πώς τον επόμενο κύκλο.

ethnos.gr