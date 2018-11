Αγρίνιο: Νέες προβολές στον κινηματογράφο «Άνεσις»

Ο Δημοτικός κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ» από την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 θα προβάλει τις ταινίες:

Bohemian Rhapsody

Η ιστορία του Φαρούκ Μπουλσάρα, πρόσφυγα από τη Ζανζιβάρη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε γνωστός ως ο τραγουδιστής και ηγέτης των Queen Φρέντι Μέρκιουρι.

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Σίνγκερ με τους: Ράμι Μάλεκ, Λούσι Μπόιντον, Τζόζεφ Ματσέλο, Μάικ Μάγιερς . ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 9.30 μ.μ καθημερινά

Το κορίτσι στον ιστό της αράχνης

Όταν ένας επιστήμονας της αναθέτει μία επικίνδυνη αποστολή, η Lisbeth Salander βρίσκεται αγκυλωμένη σε έναν σκοτεινό και βίαιο ιστό, αφού μυστήριες δυνάμεις βάζουν φωτιά στο διαμέρισμα της και την αφήνουν ετοιμοθάνατη. Μαζί με τον παλιό φίλο και μοναδικό σύμμαχο, το δημοσιογράφο Mikael Blomkvist , η Lisbeth ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρει αυτούς που της επιτέθηκαν, να προστατεύσει τον νεαρό γιο του επιστήμονα και να πάρει πίσω ό,τι της πήραν. Όσο ο ιστός σφίγγει γύρω της, εκείνη βυθίζεται στις σκιές του δικού της μυστηριώδους παρελθόντος.

Σκηνοθεσία: Φέντε Άλβαρεζ – Ηθοποιοί: Κλερ Φόι, Σβερίρ Γκούντνασον. ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 7.00 μ.μ καθημερινά.

Ο Καρυοθραύστης και τα Τέσσερα Βασίλεια – The Nutcracker and the Four Realms

Ακολουθώντας την τελευταία επιθυμία της μητέρας της και αναζητώντας ένα μυστηριώδες κλειδί, η νεαρή Κλάρα θα βρεθεί σε έναν παραμυθένιο κόσμο, τον οποίο πρέπει να σώσει από την παντοδύναμη και κακόβουλη Κόκκινη Μητέρα.

Σκηνοθεσία Τζέιμς Χάουαρντ με τους: Κίρα Νάιτλι, Έλεν Μίρεν, Μακένζι Φόι

ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 5.00 μ.μ

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός .

Η τιμή των εισιτηρίων είναι:

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€