Όλα τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών – Διαγωνισμοί, δράσεις, διακρίσεις

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ο Ομότιμος Καθηγητής και π. Διευθυντής του Max Planck Institute for Polymer Research Klaus Müllen θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του Klaus Müllen θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, και ώρα 12.00μ. στην Αίθουσα Τελετών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, Ιωάννης Καλλίτσης. Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Γεώργιο Μπόκια και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Klaus Müllen, με θέμα: «Is the Future Black?». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμώμενου έχουν αναρτηθεί στο:

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Ο Ομότιμος Επιστήμονας της Γεωλογικής Υπηρεσίας Καναδά David J.W. Piper και η Καθηγήτρια Γεωλογίας του Saint Mary’s University in Halifax Γεωργία Πή-Piper θα αναγορευθούν Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του David J. W. Piper και της Γεωργίας Γ. Πή-Piper θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, και ώρα 12.00μ. στην Αίθουσα Τελετών. Το έργο και την προσωπικότητα των τιμωμένων θα παρουσιάσει ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας, Νικόλαος Κοντόπουλος.

Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση του David Piper σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Αβραάμ Ζεληλίδη και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Θα ακολουθήσει ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Understanding deep-water sedimentary processes: Κατανοώντας τις διαδικασίες ιζηματογένεσης σε βαθιά νερά».

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου της Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση της Γεωργίας Πή-Piper σε Επίτιμη Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Αβραάμ Ζεληλίδη και η περιένδυσή της από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία της τιμώμενης με τίτλο: «Evolving interpretations of the igneous systems of the Aegean: Εξελίσσοντας τις ερμηνείες των πυριγενών συστημάτων του Αιγαίου». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και τα βιογραφικά του τιμωμένων έχουν αναρτηθεί στο:https://www.upatras.gr/el/node/8266

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 στις 17:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αίθουσα Ι4 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Η Τέχνη της Διαφορετικότητας» που διοργανώνει η δράση ΕΚΟ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση έχει θέμα: «Τι είναι Διαφορετικότητα; Τη φοβόμαστε, την ανεχόμαστε, την προσπερνάμε ή μήπως τελικά δεν απέχει και τόσο από εμάς;». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των νικητών του Διαγωνισμού Φωτογραφίας με θέμα τη Διαφορετικότητα (#eko_diaforetikotita) που «τρέχει» στο Instagram έως τις 4 Απριλίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από δρώμενα που αγγίζουν πολύπλευρα τη Διαφορετικότητα. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σε επόμενο δελτίο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Εγκέφαλος… Τόσο Μικρός, Τόσο Μέγας»

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στο μικρό αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών (ώρα έναρξης 10 πμ) μαθητές Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων θα λάβουν μέρος στη σχολική Ημερίδα « Εγκέφαλος… Τόσο Μικρός, Τόσο Μέγας». Η εκδήλωση πραγματοποιείται για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες και τα συμμετέχοντα σχολεία. Η ημερίδα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο», η οποία αποτελεί μία διεθνή εκστρατεία πληροφόρησης για την έρευνα του Νευρικού Συστήματος και συντονίζεται από την European Dana Alliance for the Brain, την Federation of European Neuroscience Societies, την International Brain Research Organization. Η εκδήλωση κάθε χρόνο εντάσσεται στη δράση του Πανεπιστημίου Πατρών «τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο».

Συμμετέχουν τα Σχολεία: Πειραματικό ΓΕΛ Πατρών, 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας, 2ο ΕΠΑΛ Πατρών,12ο ΓΕΛ Πατρών, 9ο Γυμν. Πατρών, 20ο Γυμν. Πατρών, 21ο Γυμν. Πατρών, Πειραματικό Γυμν. Παν. Πατρών, Πειραματικό Δημ. Σχ. Παν. Πατρών, 50ο Δημ. Σχ. Πατρών και Στρούμπειο Δημ. Σχ. Πατρών.

Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η κ. Μαργαρίτη Μαριγούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΒΟΛΤΑΣ 2019

Η 10η Ποδηλατική Βόλτα του Πανεπιστημίου, με τίτλο «Πάμε με Ποδήλατο», θα διεξαχθεί την Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, και η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές/-τριες και όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η κατανόηση της ωφελιμότητας της μαζικής και δια βίου χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητά μας και η ανάδειξη της δημιουργικότητας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η καλύτερη αφίσα θα τυπωθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο/η δημιουργός της θα βραβευτεί με έπαινο ή και συμβολικά αθλητικά έπαθλα στην Ημέρα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να στείλουν τα έργα τους ως και 30 Απριλίου 2019, στο e-mail του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου: usport@upatras.grμε την ένδειξη «Διαγωνισμός Αφίσας 10ης Ποδηλατικής Βόλτας Πανεπιστημίου Πατρών», με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

ΒΡΑΒΕΙΑ 8ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

«Λόγος και Πάθη»

Πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών στις 22 και 23 Μαρτίου 2019 ο τελικός του φετινού 8ου Πανελλαδικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Ο Διαγωνισμός αποτελεί πλέον παράδοση στην μέση εκπαίδευση και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Υπουργείου Παιδείας, με την συνεργασία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οργανώνουν τα εξεταστικά κέντρα και τη διαδικασία διόρθωσης των δοκιμίων του προκριματικού, στον οποίο συμμετείχαν εφέτος περί τους 400 μαθητές. 90 γραπτά που διακρίθηκαν στην πρώτη διόρθωση, βαθμολογήθηκαν εκ νέου από τους Καθηγητές του Τμήματος Φιλοσοφίας, ώστε να προσκληθούν στην Πάτρα οι 15 καλύτεροι συμμετέχοντες με τους φιλολόγους που τους προετοίμασαν. Τρεις μαθήτριες από την Αχαΐα συμμετείχαν στην τελική φάση του Διαγωνισμού, δύο από το Αρσάκειο και μια από το 2ο ΓΕΛ Αιγίου. Έντονη παρουσία είχαν μαθητές των Πειραματικών Σχολείων από την Αθήνα, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο Κρήτης καθώς και της Μυτιλήνης. Το Μαράσλειο 26ο ΓΕΛ Αθηνών, η Λεόντειος, το 7ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης και το 4ο ΓΕΛ Κορυδαλλού, το ΓΕΛ Μολάων Λακωνίας και Νιγρίτας Σερρών ήταν τα σχολεία των υπόλοιπων φιναλίστ. Οι μαθητές έγραψαν την πρώτη μέρα του τελικού δοκίμιο στα ελληνικά και την δεύτερη δοκίμιο στα αγγλικά, προκειμένου να ανακηρυχθούν οι νικητές και οι συμμετέχοντες στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας που θα διεξαχθεί στην Ρώμη στις 16-19 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια συγγραφής των δοκιμίων από τους μαθητές, διοργανώθηκε διημερίδα στο Τμήμα όπου παρουσιάστηκαν στους καθηγητές συνοδούς θέματα διδακτικής της Φιλοσοφίας. Ομιλητές ήταν η Δρ. Αντιγόνη Ντόκα και ο Καθηγητής Παύλος Κόντος. Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν ο καθηγητής Μιχάλης Παρούσης, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Ο πρώτος νικητής (Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου) και η τρίτη νικήτρια (Μαράσλειο 26ο ΓΕΛ Αθηνών) του Ελληνικού Διαγωνισμού προκρίθηκαν για συμμετοχή τους στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας 2019 στη Ρώμη με χρηματοδότηση από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικές πληροφορίες: https://contest.philosophy-upatras.gr/

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

