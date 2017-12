Νάντια Μπουλέ: Ποζάρει στο φακό του TLIFE, με τον Τρύφωνα Σαμαρά και τους συμπρωταγωνιστές της στο «Grease»! [pics]

Έφτασε η μεγάλη στιγμή! Το βράδυ της Παρασκευής έγινε η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του θρυλικού μιούζικαλ “Grease” στο Passport, με πρωταγωνίστρια την Νάντια Μπουλέ. Οι πρόβες και οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει εδώ και μεγάλο διάστημα, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την μεγάλη μέρα. Η πολυτάλαντη Νάντια, μετά την “Evita” δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στο μιούζικαλ “Grease”, υποδυόμενη τον ρόλο που είχε ενσαρκώσει με τεράστια επιτυχία η Olivia Newton-John στην κινηματογραφική ταινία του 1978.

Στο πλευρό της Νάντιας Μπουλέ, μάλιστα, πρωταγωνιστεί και ο Δήμος Αναστασιάδης, ο οποίος κάνει το θεατρικό του ντεμπούτο. Φιλική συμμετοχή κάνει η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, ενώ σε ρόλο έκπληξη εμφανίζεται και ο Πέτρος Κωστόπουλος σε κάτι που δεν τον έχουμε ξαναδεί.

Το TLIFE σου εξασφάλισε φωτογραφίες, με τους ταλαντούχους πρωταγωνιστές να ολοκληρώνουν τις τελευταίες ετοιμασίες τους, λίγο πριν την μεγάλη του πρεμιέρα. Τα χτενίσματα ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο οποίος για ακόμη μια φορά έβαλε όλο του ταλέντο στα μαλλιά των ταλαντούχων καλλιτεχνών! Η Νάντια Μπουλέ, πιο όμορφη από ποτέ, εντυπωσιάζει με το 70’s look της.

Δες όλες τις backstage φωτογραφίες:

Λίγα λόγια το μιούζικαλ:

Τραγούδι, χορός, συμμορίες εφήβων, κοριτσίστικα πιτζάμα πάρτι, μαζορέτες και μάγκες, μονομαχίες με αυτοκίνητα, πρώτοι έρωτες, διαγωνισμοί χορού με ξέφρενο rock ‘n’ roll.

Grease is the word!

H Σάντι ο ορισμός της αθωότητας, με την αλογοουρά και τις κορδέλες μαζί με τα κορίτσια με τις ροζ ζακέτες και τα φουσκωτά μαλλιά, τις PinkLadies και ο Ντάνι ο ορισμός του coοl, που περπατάει σαν να του ανήκει ο κόσμος μαζί με τα αγόρια με τα λαδωμένα μαλλιά, τα μαύρα δερμάτινα και τα τσιγάρα, φέρνουν το καλοκαίρι στη μέση του χειμώνα.

Summer loving happened so fast!

Mετά την τεράστια επιτυχία τους στην Evita, o Δημήτρης Μαλισσόβας ξανασυναντάει τη ΝάντιαΜπουλέ, παρέα αυτή τη φορά με τον Δήμο Αναστασιάδη που για πρώτη φορά ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι.

Τη Σάντι και τον Ντάνι πλαισιώνουν ένα λαμπερό, εντυπωσιακό, πολυμελές cast ηθοποιών, τραγουδιστώνκαι χορευτών που υπερασπίζονται με σαρωτική ενέργεια και αστείρευτο πάθος, τόσο την παρουσία τους στη σκηνή, όσο και ολόκληρο το απαιτητικό αυτό εγχείρημα!

Ο πάντα απρόβλεπτος Πέτρος Κωστόπουλος, φέτος κάνει την έκπληξη στο GREASE, παρουσιάζοντας μια πλευρά του που κανείς δεν περίμενε, και ανατρέποντας τα πάντα…

Φιλική συμμετοχή – Μάρω Κοντού. Η σπουδαία Κυρία που φέρνει στη σκηνή του PassportMusicTheatre, την αύρα των παλιών, μεγάλων πρωταγωνιστών του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Tell me more, tell me more

Was it love at first sight?

Το Grease, το θεατρικό hit που έγραψε ιστορία στο Μπρόντγουεϊ ως ένα από τα μακροβιότερα έργα, είναι ένα μιούζικαλ – χρονομηχανή, μία παράσταση για όλη την οικογένεια, μια βόλτα στα πολύχρωμα, λαμπερά 50ς μέσα από rock ‘n’ roll μελωδίες και ρομαντικά τραγούδια.

Όλα όσα κάνουν ένα μιούζικαλ αξέχαστο είναι εδώ!

Χορός, τραγούδι και αντίθετα που έλκονται.

«Είσαι Pink Lady ήΤ-Bird;»

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Νάντια Μπουλέ, Δήμος Αναστασιάδης, Ελένη Βαϊτσου, Δημήτρης Σαμόλης, Βασιλική Τρουφάκου, Άρης Πλασκασοβίτης, Ευγενία Σαμαρά, Νικόλας Αγγέλης, Κρυσταλλία, Αναστάσιος Ράμμος, Ελισάβετ Σπανού, Κατερίνα Σούσουλα, Πάνος Μαλικούρτης και Ίαν Στρατής

Συμμετέχουν:

Άννα Μάγκου ,Πάνος Μαλακός, Κυριάκος Σαλής,Μελίνα Κόντη,

Βασίλης Παπαδημητρίου ,Χάρις Σάββα, Μαριλένα Αναστασιάδου,

Γωγώ Μπόμπολα ,Δημήτρης Φριτζελάς, Κώστας Παυλόπουλος

