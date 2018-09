Νάντια Μπουλέ: To πρόβλημα με το βάρος της, η γυμναστική και η διατροφή που κάνει (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Η Νάντια Μπουλέ τα έκανε ανάποδα. Σχεδόν αρνήθηκε μια στρωμένη καριέρα στην τηλεόραση για να ασχοληθεί με τη μεγάλη της αγάπη, το μιούζικαλ. Και η ζωή της συμπεριφέρεται απλόχερα φέρνοντάς της σπουδαίες δουλειές, όπως η φετινή. Τα μάτια της λάμπουν όταν μιλάει για το επιχειρηματικό της εγχείρημα, το online shop της και το μιούζικαλ όπου πρωταγωνιστεί φέτος. «Αυτή την περίοδο κάνω πρόβες για το μιούζικαλ Tell me on a Sunday του Andrew Lloyd Webber. Είναι το έργο που έγραψε μετά την Εβίτα και θα το παρουσιάσουμε σε κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις στα αγγλικά. Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Μαλισσόβα και παίζει πιάνο ο μαέστρος Αλέξης Πρίφτης. Αργότερα θα το παρουσιάσουμε και στα ελληνικά με τη διασκευή των στίχων να έχει κάνει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος» λέει στο περιοδικό Shape.

Πώς προέκυψε αυτή η δουλειά;

Προσέγγισε τους συνεργάτες μου μια εταιρεία από το εξωτερικό για να το κάνουμε στο πρωτότυπο κείμενο. Για μένα είναι μεγάλη πρόκληση ένα μιούζικαλ στα αγγλικά, γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί το κείμενο είναι μόνο τραγούδι και η ηρωίδα είναι Αγγλίδα, οπότε πρέπει να δουλέψω την αντίστοιχη προφορά.

Μίλησέ μου λίγο για το online shop που έχεις δημιουργήσει.

Η αλήθεια είναι ότι έχω πέσει με τα μούτρα στο Β by Νadia Βoule. Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια από προσωπικό ενδιαφέρον για τα βιολογικά προϊόντα, για να μπορώ να τρέφομαι σωστά, γιατί αυτή είναι προϋπόθεση για να νιώθεις καλά. Σιγά σιγά ανακάλυπτα πόσο πολλά καλά προϊόντα έχει η Ελλάδα και, κάνοντας ταξίδια στο εξωτερικό, το επιβεβαίωσα! Άρχισε λοιπόν να τριγυρίζει στο μυαλό μου η ιδέα να δημιουργήσω ένα brand με όλα αυτά τα προϊόντα της χώρας μας. Έτσι, δημιουργήθηκε το B by Nadia Boule, το οποίο περιλαμβάνει βιολογικά προϊόντα σε πολύ ωραίες συσκευασίες, γιατί θεωρούμε ότι η ποιότητα, που είναι δεδομένη, πρέπει να συμβαδίζει και με μια ωραία εικόνα.

Θυμάμαι ότι κάποιο διάστημα είχες κάποιο πρόβλημα με το βάρος σου. Τι είχε συμβεί;

Επειδή ο σωματότυπός μου είναι μινιόν, είτε πάρω λίγο βάρος είτε χάσω, φαίνεται αμέσως. Εκείνη την περίοδο είχα πάρει κιλά όχι λόγω κακής διατροφής, αλλά επειδή αντιμετώπιζα ένα πρόβλημα με το μεταβολισμό μου. Το ανακάλυψα γιατί είχε κολλήσει και ένιωθα διαρκώς ένα πρήξιμο. Έκανα τις απαραίτητες εξετάσεις και βρήκα ότι έχω προδιάθεση για σάκχαρο. Τότε άρχισα να ασχολούμαι πολύ με τη διατροφή. Έκοψα την επεξεργασμένη ζάχαρη, την αντικατέστησα με μέλι ή σιρόπι αγαύης και άρχισα να προσέχω πάρα πολύ την ποιότητα της τροφής. Δηλαδή, δεν κοιτάζω ποσότητες και δε μετράω θερμίδες. Έχω μάθει όμως και κάνω τους σωστούς συνδυασμούς, π.χ., δεν τρώω ποτέ σκέτο υδατάνθρακα, το συνδυάζω πάντα με πρωτεΐνη. Το βασικότερο είναι ότι τρώω πολλά μικρά γεύματα μέσα στην ημέρα και δεν αφήνω ποτέ το στομάχι μου άδειο για πάνω από 3 ώρες. Το μυστικό είναι να μην τρως και πιο συχνά από τη μιάμιση ώρα. Και να μοιραστώ και ένα tip: Αν νιώθεις ότι πεινάς κάθε 3 ώρες, σημαίνει ότι τρως τις σωστές ποσότητες. Και αν τρως με αυτόν το ρυθμό, κάνεις τρομερές καύσεις. Το σημαντικό είναι ο καθένας να βρει τι του ταιριάζει και στη διατροφή και στην άσκηση.

Εσένα τι σου ταιριάζει στη γυμναστική;

Η ελαφριά αερόβια άσκηση. Δε μου ταιριάζει να τρέχω σε διάδρομο, ενώ με τα βάρη έχω αποτέλεσμα, αλλά είναι κάτι που δε μου αρέσει. Η γυμναστική που με κάνει να νιώθω καλά είναι το Pilates, γιατί συνδυάζει ενδυνάμωση με ευλυγισία. Επίσης, κάνω yoga και τις περιόδους που προετοιμάζομαι για παραστάσεις κάνω και μπαλέτο γιατί φτιάχνει πολύ ωραίο κορμί και δεν πρήζει τους μυς. Το μπαλέτο ως τρόπο εκγύμνασης το ανακάλυψα όταν πήγα στην Αμερική για training στο μιούζικαλ και ήταν υποχρεωτικό να κάνουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Η διαφορά που είδα στο σώμα μου ήταν συγκλονιστική.

