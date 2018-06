Ναύπακτος: 2o Διεθνές Τουρνουά βόλεϊ Κορασίδων

Μετά την περσινή πρώτη επιτυχημένη διοργάνωση ο αθλητικός σύλλογος της Ομονοίας Ναυπάκτου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση του 2ου International Volleyball Tournament Women U18.

Πρόκειται για μια Διεθνή συνάντηση κορασίδων (δηλαδή γυναικών κάτω των 18 ετών) φιλικού χαρακτήρα, με ελληνικές ομάδες αλλά και ομάδες από το εξωτερικό. Τη διεξαγωγή της διοργάνωσης έχει αναλάβει η Ομόνοια Ναυπάκτου με την αρωγή φυσικά του Δήμου Ναυπακτίας, του Εθνικού Παπαχαραλαμπείου Σταδίου και του Go Nafpaktia.

Το σκεπτικό της διοργάνωσης είναι να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε καλοκαιριού μια διεθνής συνάντηση νέων από την Ελλάδα αλλά και από χώρες του εξωτερικού με αντικείμενο το βόλεϊ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία αφενός προβολής της περιοχής της Ναυπακτίας εντός και εκτός της Ελλάδας, αφετέρου γνωριμίας των νέων που δραστηριοποιούνται κάτω από το ίδιο αντικείμενο, τον αθλητισμό και συγκεκριμένα την πετοσφαίριση (βόλεϊ) ανταλλάσοντας έτσι απόψεις και γνωρίζοντας διαφορετικούς τρόπους προετοιμασίας και σκέψης.

Η δεύτερη διοργάνωση θα έχει ομάδες από τις ίδιες χώρες που ήταν και οι περσινές. Συγκεκριμένα η Ιταλική A.S.D. Pallavolo Roccalumera από τη Μεσίνα της Σικελίας επανέρχεται με στόχο την πρώτη θέση, μια θέση ψηλότερα από την περσινή διοργάνωση. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη που κατέκτησε το περσινό τουρνουά επιστρέφει στη Ναύπακτο με διαφορετική όμως ομάδα. Αντί για τις περσινές πρωταθλήτριες της Zok Mladost Rogatica φέτος θα συμμετέχει η ομάδα OK Han Pijesak. Η τρίτη ομάδα της φετινής συνάντησης θα είναι ο Ακρίτας Καλαμάτας ενώ το καρέ των ομάδων θα συμπληρώσει η διοργανώτρια Ομόνοια Ναυπάκτου.

Οι αγώνες, που γίνονται στα πλαίσια της αναβίωσης των Παπαχαραλαμπείων, θα πραγματοποιηθούν στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου στις 23 και 24 Ιουνίου. Συγκεκριμένα το Σάββατο στις 18.00 η Βοσνιακή OK Han Pijesak θα αντιμετωπίσει τον Ακρίτα Καλαμάτας ενώ στις 20.00 οι οικοδεσπότες της Ομόνοιας Ναυπάκτου θα αντιμετωπίσουν τους περσινούς φιναλίστ της A.S.D. Pallavolo Roccalumera από την Ιταλία.

Για μια ακόμα χρονιά αρωγός σε αυτή τη διοργάνωση είναι ο Δήμος Ναυπακτίας αλλά και η διοίκηση του Εθνικού Παπαχαραλαμπείου Σταδίου ενώ κοντά σε όλες τις διοργανώσεις της Ομόνοιας είναι υο Go Nafpaktia και η ΚΟΙΝΣΕΠ “Προβάλλω τη Ναυπακτία” συνεχίζοντας την καλή συνεργασία που έχει η εταιρεία με το τμήμα πετοσφαίρισης της Ομόνοιας τα τελευταία χρόνια.