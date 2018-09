Το σουξέ της Μαρίας Μπακοδήμου στην Κωνσταντινούπολη και το τουρκικό καμάκι

Σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής βρέθηκε πρόσφατα η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία μίλησε στην τηλεοπτική κάμερα για το Power of Love, την εμπειρία της στην Κωνσταντινούπολη, όπου γυρίστηκε πέρυσι το ριάλιτι του ΣΚΑΪ, για τις φήμες για τον πάμπλουτο σύντροφο, αλλά και το τουρκικό καμάκι.

Μάλιστα, για το τελευταίο η παρουσιάστρια δε δίστασε να παραδεχτεί ότι στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης την φλέρταραν. «Ναι με φλερτάρανε στο δρόμο. Το τούρκικο καμάκι είναι σαν ένα ανατολίτικο ιταλικό καμάκι» δήλωσε χαρακτηριστικά κι αποκάλυψε ότι η ζωή της στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια ριάλιτι, αν και ήταν κουραστική λόγω των πολύωρων γυρισμάτων, έμοιαζε με φοιτητική. «Η αλήθεια είναι ότι πέρασα ωραία γιατί δεν με ξέρανε γιατί ήταν πολύ ωραίο μπορούσα να περπατώ στο δρόμο μόνη μου ή με παρέα και να μην με βλέπει κάποιος που με ξέρει», πρόσθεσε.

Όσο για τις φήμες περί νέου συντρόφου, είπε: «Διάβασα ότι υπήρχε κάποιος πάμπλουτος σύντροφος στην Κωνσταντινούπολη και στεναχωριέμαι που δεν υπάρχει». Σχετικά με την εμπειρία της στο Power of Love δήλωσε: «Όλα τα διάβαζα και τα άκουγα που έγραφαν ή έλεγαν για μένα και το Power of love. Για εμένα ήταν μία υπέροχη χρονιά και ελπίζω και αυτή που έρχεται να είναι υπέροχη. Πέτυχε απόλυτα το πείραμα για το Power of love. Αναγνώρισα συμπεριφορές, καταστάσεις που δεν ήξερα και δεν ήξερα πώς να ισορροπήσεις».

Το ριάλιτι θα επιστρέψει τον χειμώνα, ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο. Σύντομα, την παρουσιάστρια θα τη δούμε σε ρόλο κριτή, στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο», που επιστρέφει με την ίδια σύνθεση (Σάκης Τανιμανίδης, Γιώργος Καπουτζίδης και Γιώργος Λιανός).

newsbeast

