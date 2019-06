Μουσικό Σχολείο Αγρινίου: Συναυλία για την επέτειο απελευθέρωσης του Αγρινίου

Την ερχόμενη Παρασκευή 7 Ιουνίου, στις 8:15 μ.μ., στην Πλατεία Δημοκρατίας

Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης, συνδιοργανώνοντας με το Δήμο Αγρινίου,

συναυλία την ερχόμενη Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, ώρα 8:15μ.μ., στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Α’ΜΕΡΟΣ

Σύνολο πνευστών Μουσικού Σχολείου Αγρινίου

Κομμάτια συναυλίας 7/6/2019

1. Fabolous Music Compilation

2. Pirates of the Caribbean “Medley” των Klaus Badelt & Hans Zimmer.

3. Last of the Mohicans των Tenor Jones & Randy Edelman.

4. Money, money, money των ABBA.

5. Smooth Havana Carlos Santana.

Υπευθ. Καθηγητής: Τσιάντας Δημήτριος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟΥ

ΣΑΞΟΦΩΝΟ: ΚΡΙΘΥΜΟΥ Ε, ΚΑΡΚΑΝΗ Μ, ΖΟΧΙΟΣ Κ, ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ Ι, ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΣΠ, ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ Μ, ΝΤΟΥΛΙΑ Κ.

ΕΥΡΩΠ ΚΡΟΥΣΤΑ: ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ Ι, ΝΤΑΛΛΑΣ Ι, ΠΑΠΑΖΗΣΗ Μ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π, ΔΡΟΣΟΣ Κ, ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ Β.

ΤΡΟΜΠΕΤΑ: ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Γ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β, ΣΥΣΟΒΙΤΗΣ Π, ΤΣΙΑΝΤΑ Ε, ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ Ε, ΦΡΟΣΗ Π, ΦΟΥΚΑΣ Χ.

ΦΛΑΟΥΤΟ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε, ΚΑΣΣΑΡΑ ΑΝ, ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΙΩ, ΣΙΑΣΟΥ Β, ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΣΤ, ΚΟΛΥΔΑ ΗΣ.

ΛΑΟΥΤΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ: ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ν, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Π.

ΚΛΑΡΙΝΟ: ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΑΠ.

Β’ ΜΕΡΟΣ :

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΘ ΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

(ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ, ΛΥΚΟΣ)

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

1) Μαραίνομαι ο καημένος

2) Ραστ (οργανικός σκοπός)

3) Το Αρχοντόπουλο

4) Κάτω στου Βάλτου

5) Κλάματα

6) Τζιβαέρι

7) Μπεράτι οκτάσημος οργανικός σκοπός

8) Στον Θεό εφτάγω τάμα

9) Στο’ πα και στο ξαναλέω

10) Λεβέντικος Φλώρινας

11) Με γέλασαν τα πουλιά

12) Σ’αυτό τ’ αλώνι

13) Ζάραμος – Χασαπιά

14) Τι ήθελα και σ’ αγαπούσα

15) Ράικος

16) Πρεβαζιάνικο συρτό: (Μαθητές: Κωστόπουλος, Λούκας, Αυγέρης, Κρέτσης, Παπαθανασίου, Αριστόπουλος).

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Τραγούδι – κανονάκι: Γιαννογιάννη Αικατερίνη

Τραγούδι: Κανιούρη Κωνσταντίνα, Ζαρκάδα Δέσποινα Κονδύλη Δέσποινα, Ρόυπας Ηλίας, Γκρίζης Κωνσταντίνος, Καψάλη Κωνσταντίνα

Κανονάκι: Σάλτης Απόστολος, Τσέλιου Ελένη

Παραδοσιακά κρουστά: Σαγάνας Θεόδωρος, Στρεμμένος Κωνσταντίνος, Παπασπύρος Χρήστος

Κλαρίνο: Μπακάλης Μάριος, Ρεπάνης Γεώργιος

Τρομπέτα: Τσιλιμέκη Ευδοκία

Λαούτο: Κοκκινοβασίλης Θεοδόσιος, Στρεμμένος Ιωάννης, Μπέστιας Αθανάσιος, Τριανταφυλλόπουλος Αθανάσιος

Σαντούρι: Κωστοπούλου Φωτεινή

Λύρα πολίτικη: Καραγιώργος Σέργιος

Βιολί: Καλφούτζος Αλέξιος

Λύρα κρητική: Σαμαράς Ανδρέας

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Τραγούδι: Απάνω στην τριανταφυλλιά

Μαθητές Προπαρασκευαστικού συνόλου παραδοσιακής Μουσικής(ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΚΟΣ Π.)

Λύρα κρητική: Καρναβιά Σ

Κλαρίνο παραδοσιακό: Ρεπάνης Σ, Παπαθανασίου Ν, Αριστόπουλος Γ

Λαούτο: Τόλη Α, Αντώνογλου Π, Κουτσουπιάς Θ, Κωστόπουλος Γ, Ντζάνης Γ, Λιάλιος Δ, Μιμηγιάννη Μ, Ηλιάδης Θ, Ράπτη Ζ

Μαντολίνο: Δασκαλή Ρ

Παραδοσιακό βιολί: Σβερδίλας Σ

Κανονάκι: Τζίμα Π, Μαντέλος Ι

Τάμπουρα: Φάββα Ει