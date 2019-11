Στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου μαθητές από την Γαβαλού, τη Γαλλία και την Ιταλία (ΦΩΤΟ)

Την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019 το Μ.Σ.Α. υποδέχθηκε ομάδα μαθητών και καθηγητών του Γυμνασίου Γαβαλούς που επισκέφτηκαν το σχολείο μαζί με μαθητές και καθηγητές από συνεργαζόμενα σχολεία από τη Γαλλία και την Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης αυτής επίσκεψης, οι φιλοξενούμενοί μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη δουλειά δύο Μουσικών Συνόλων: του Φωνητικού Συνόλου Λυκείου, σε Διδασκαλία – Δ/νση Άννας Πανοπούλου και του Μουσικού Συνόλου ΚΟΣΜΟΣ, σε Διδασκαλία – Δ/νση Ευγενίας Γρέντζελου.

Από το Φωνητικό Σύνολο Λυκείου παρουσιάστηκαν τα:

1. How can I keep from singing? ύμνος σε μουσική του Αμερικανού Βαπτιστή ιερέα Robert Wadsworth Lowry

Λιανοτράγουδα σε μουσική Μάνου Χατζηδάκι Βάρκα Γυαλό του Βασίλη Τσιτσάνη

Από το Μουσικό Σύνολο ΚΟΣΜΟΣ παρουσιάστηκαν τραγούδια από τη θεματική ενότητα «Πρόσφυγες & Μετανάστες»:

Μιλώ για τα παιδιά μου σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους Γιώργου Σκούρτη Σαν το μετανάστη σε μουσική Ζιλφί Λιβανελί και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου Τα λόγια και τα χρόνια σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλουκαι στίχους Μάνου Ελευθερίου

Για την ομάδα των επισκεπτών, ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του σχολείου και γνωριμία με μέλη της σχολικής κοινότητας – μαθητές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό. Ήταν για όλους μας μία υπέροχη ευκαιρία να θυμηθούμε όλα αυτά που μας ενώνουν.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες από το Γυμνάσιο Γαβαλούς, κυρίες Ράνια Τηλιγάδα και Ευδοκία Παπούτση, έγραψαν σχετικά:

«Ευχαριστούμε θερμά τις κυρίες Ευδοξία Μπεκούλη, Σταυρούλα Αλεξάκη, Βικτώρια Χατζηκουμή, Ευγενία Γρέντζελου, Άννα Πανοπούλου για την υπέροχη υποδοχή, τη διοργάνωση, την παρουσίαση μουσικών συνόλων και χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου καθώς και την ξενάγηση στους χώρους του σχολείου, στο πλαίσιο της επίσκεψης της ομάδας ERASMUS+ του Γυμνασίου Γαβαλούς! Οι φιλοξενούμενοι μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί του προγράμματος ERASMUS+ από τις περιοχές Dunkerque Γαλλίας και Casalemaggiore CR Ιταλίας μαζί με την ομάδα του σχολείου μας έμειναν έκπληκτοι με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους συντελεστές του Γυμνασίου Γαβαλούς!»