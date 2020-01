Μεσολόγγι – Διέξοδος: «Η Ευρώπη συναντά το Αφγανιστάν»

Η έκθεση «Tulip is a tulip is a tulip» που πρωτοπαρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 2017 στη Γερμανία έχει ως θέμα το εθνικό λουλούδι του Αφγανιστάν, τις τουλίπες, οι οποίες από τον 16ο αιώνα

που έφτασαν ως φυτό από την Ασία στην Ευρώπη,

απετέλεσαν θέμα έμπνευσης και δημιουργίας από τους καλλιτέχνες. Η έκθεση «Keep on eye on the Planet» πρωτοπαρουσιάστηκε

τον Σεπτέμβρη του 2018 στο πλαίσιο

του 26ου ετήσιου Φεστιβάλ Πάτσγουωρκ στην Αλσατία, με

45 έργα – κεντήματα με μάτια που καλούν

τον θεατή να ρίξει το βλέμμα του προσεκτικά πάνω στον πλανήτη μας και τη ζωή μας σ’ αυτόν. Τα έργα και των δύο εκθέσεων παρουσιάζουν μια συναρπαστική τέχνη ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα, με έντονη ποικιλία σε υλικά, σε σχεδιασμό, σε τεχνικές βαφής, ύφανσης και συρραφής. Συντονίστρια των δύο αυτών εκθέσεων στην Ελλάδα

είναι η Μαιρηλί Χαραμή,

η οποία συμμετέχει με δύο δικά της έργα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2020 και θα λειτουργεί

καθημερινά (εκτός Δευτέρας & Τρίτης) 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι

και 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ

με ελεύθερη είσοδο.