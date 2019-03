Μαθητές από την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία γνωρίζουν από κοντά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Ευρωπαίοι μαθητές και μαθήτριες γέμισαν για ακόμη μια φορά την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Let’s share our history and culture using modern teaching techniques and methods» (Ας μοιραστούμε την ιστορία και τον πολιτισμό μας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας). Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Αγγελόπουλος υποδέχτηκε δέκα έξι μαθητές και μαθήτριες συνοδευόμενους από τους δέκα εκπαιδευτικούς τους από την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, οι οποίοι φιλοξενούνται από το 35ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας, που υλοποιεί το πρόγραμμα με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους Δημήτριο Τάσιο και Βασιλική Καλαντζή.

«Είναι μεγάλη η χαρά μας να υποδεχόμαστε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του οποίου μας δίνετε η δυνατότητα να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, να μοιραζόμαστε στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας μας . Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη Περιφέρειά μας, την οποία έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και να επισκεφθείτε τα αξιοθέατά της. Είμαι βέβαιος ότι αποκομίζετε τις καλύτερες εντυπώσεις» είπε ο κ. Αγγελόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι φιλόξενη στους νέους, αυριανούς ενεργούς πολίτες, δίνοντας τους την ευκαιρία να συζητούν τα προβλήματα που τους απασχολούν, αλλά και να καταθέσουν θέσεις και απόψεις καλλιεργώντας τις προϋποθέσεις της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων».

Στη συνέχεια προβλήθηκε ολιγόλεπτο βίντεο με τα αξιοθέατα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι ευρωπαίοι μαθητές αναχώρησαν για την Αρχαία Ολυμπία, ενώ κατά την παραμονή τους στην Πάτρα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και το Πατρινό Καρναβάλι, συμμετέχοντας μαζί με το 35ο Δημοτικό Σχολείο, την Κυριακή 3 Μαρτίου, στη μεγάλη παρέλαση στο Καρναβάλι των Μικρών.