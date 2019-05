Μαθητές απ’ την Τουρκία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία υποδέχθηκε στην Περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Μαθητές και εκπαιδευτικούς από σχολεία της Τουρκίας, της Ιταλίας (Σαρδηνία), της Γερμανίας, της Σουηδίας και το 1ο Λύκειο Πάτρας υποδέχθηκαν σήμερα Τρίτη 7 Μαΐου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος και συζήτησαν μαζί τους για το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη σημασία των επικείμενων ευρωεκλογών.

«Το μέλλον είναι μπροστά σας, το μέλλον είναι μπροστά μας. Η νεολαία μας δεν πρέπει να υψώνει τείχη πότε. Η παγκόσμια ειρήνη και η αλληλεγγύη είναι διαχρονικά η πυξίδα μας για το αύριο» ανέφερε προς τους μαθητές ο Περιφερειάρχης και εστίασε στη σημασία των προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχουν για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας συνείδησης ενάντια στην ξενοφοβία, το ρατσισμό. «Οι ανθρώπινες αξίες, η δημοκρατία, η ανοχή, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα είναι τα προτάγματα για την αρμονία στην κοινωνία και στην πολιτική» πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε και στη σημασία που έχουν οι επικείμενες ευρωεκλογές «για την Ευρώπη της Δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και των αξιών». Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Από την ψήφο μας εξαρτάται η διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτών. Θέλουμε μια Ευρώπη που δεν θα υποταχθεί στις λογικές που υψώνουν τείχη και χωρίζουν την κοινωνία. Ψηφίζουμε για μια Ευρώπη που θα περιορίζει το χάσμα των ανισοτήτων. Θέλουμε μια Ευρώπη με τον πολίτη συμμέτοχο στις αποφάσεις».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, ενώ προβλήθηκε η δράση της Ε.Ε για τη μεταναστευτική κρίση.

Στους φιλοξενούμενους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από τις προβολές που έγιναν και αφορούσαν τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, ενώ ο Περιφερειάρχης, τους «ξενάγησε» λέγοντάς τους: «Βρίσκεστε στην Πάτρα μια πόλη στην καρδιά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και στραμμένη προς την Ευρώπη, επηρεασμένη σ’ όλη την πολιτική και κοινωνική της διαδρομή από τα ιδεολογικά ρεύματα της Ευρώπης. Θα θυμάστε την Περιφέρειά μας για την Αρχαία Ολυμπία, σύμβολο για τις αξίες του Ολυμπιακού ιδεώδους. Ένα φάρο δημοκρατίας και πολιτισμού για την παγκόσμια κοινότητα».

Την ενδιαφέρουσα συζήτηση οργάνωσε το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το 1ο Λύκειο Πάτρας, με αφορμή την «Ημέρα της Ευρώπης» που κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 9 Μαΐου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «MIGRAGION AND XENOPHOBIA – A CHALLENGE FOR OUR WESTERN DEMOCRACIES».

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης τον Περιφερειάρχη περίμενε και μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς εκπαιδευτικοί από την Τουρκία, την Ιταλία και τη Σουηδία τού πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα με συμβολικό χαρακτήρα.

Τα σχολεία – εταίροι της σύμπραξης είναι:

Ελλάδα – 1ο Γενικό Λύκειο Πάτρας

Τουρκία – Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesi, Gebze

Σαρδηνία – Liceo Statale Classico, Linguistico e delle Scienze Umane «B.R. Motzo», Quartu Sant’Elena (Ca)

Γερμανία – Peutinger Gymnasium, Ellwangen

Σουηδία (BOLLEBYGD SKOLAN )

Ξηρόμερο: Κατάθεση ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Μαζί για την Κανδήλα»