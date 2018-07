Στη Μασσαλία ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Μπαλαμπάνης

Στη Μασσαλία βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Νίκος Μπαλαμπάνης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην κοινή συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων της Μεσογείου (CPMR-IMC Task Force on Efficiency Renovation in Mediterranean Buildings) και της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου SHERPA (SHERPA’s Steering Committee – Joint Transferring Seminar meetings)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει επίσημα ως Παρατηρητής (Observer) στο Ευρωπαϊκό έργο SHERPA (“SHared Experiences for energy Renovation in buildings by Public Administrations” – «Ανταλλαγή εμπειριών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων από Δημόσιες Αρχές»), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου INTERREG MED 2014-2020.

«Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων της αποτελεί βασική συνιστώσα της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της Ενέργειας και για το λόγο αυτό αξιοποιούμε τα Ευρωπαϊκά όργανα και Δίκτυα στα οποία συμμετέχουμε, για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας», επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Ήδη από τον Ιούνιο του 2017 με την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης του Φόρουμ Φορέων Συνεργαζόμενων με το έργο SHERPA, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο έργο, με το καθεστώς του «παρατηρητή» (SHERPA Observer). Στις εργασίες του διημέρου 17 & 18 Ιουλίου 2018 παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες, αποτελέσματα και καλές πρακτικές σχετικά με την επιτάχυνση της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στις ιδιαίτερες συνθήκες της Μεσογείου και αποφασίστηκε η δημιουργία μιας Κοινής Πλατφόρμας Πληροφοριών (Joint Action Plan – JAP), προκειμένου οι εταίροι που συμμετέχουν στο SHERPA να αποκτήσουν την τεχνογνωσία αλλά και τα εργαλεία για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων και την επιτάχυνση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συντονισμένη δράση Περιφερειών και Δήμων στην κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος.