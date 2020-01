Μαρία Μπακοδήμου – Δημήτρης Αργυρόπουλος: Οι ευχές τους για τα γενέθλια του Άρη τους

Γενέθλια είχε σήμερα ο μικρότερος γιος της Μαρίας Μπακοδήμου και του Δημήτρη Αργυρόπουλου και οι διάσημοι γονείς του τού ευχήθηκαν μέσω των social media.

Αρχικά, η παρουσιάστρια του Open έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αναρτώντας μια φωτογραφία με το υπερηχογράφημα από τότε που ήταν 5 μηνών έγκυος στον γιο της.

“Αυτή είναι μια απεικόνιση του Άρη μου όταν ήταν στην κοιλιά μου 5 μηνών έμβριο. Σαν σήμερα γεννήθηκε . Χρόνια πολλά γιε μου

” έγραψε στη λεζάντα.

“Και το μωρό της προηγούμενης ανάρτησης με τον υπέρηχο έγινε σήμερα 18. Σε αγαπάω πολύ Άρη μου. Σε θαυμάζω και θα είμαι πάντα εδώ. Χρόνια πολλά ”, έγραψε η Μαρία και ανέβασε μία ακόμα φωτογραφία του γιου της όπως είναι σήμερα.

Στο μεταξύ και ο Δημήτρης Αργυρόπουλος έκανε σχετική ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου τους.

“Happy 18th birthday To the one and only Aris! All my love ”, έγραψε χαρακτηριστικά.

znews.gr

