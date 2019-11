Μαρία Μπακοδήμου – Δημήτρης Αργυρόπουλος: Ο γιος τους έγινε 19! Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλιά του [pics]

Η Μαρία Μπακοδήμου και ο Δημήτρης Αργυροπούλος μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική ζωή τους, όμως διατηρούν άψογες σχέσεις. Οι δυο γιοι τους, Νικήτας και Άρης πρόκειται να τους ενώνουν για πάντα, αφού η αγάπη που τους έχουν είναι απεριόριστοι. Ωστόσο, πέρα από τη σχέση που έχουν για χάρη των παιδιών τους, οι πρώην σύζυγοι κάνουν καθημερινά πράγματα μαζί, καθώς θα είναι για πάντα οικογένεια!

Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια, αφού ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού έχει τα γενέθλιά του! Τόσο η γνωστή παρουσιάστρια όσο και ο εκδότης θέλησαν να ευχηθούν δημόσια στον αγαπημένο τους μέσα από το Instagram. Έτσι λοιπόν, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το παρελθόν έστειλαν τις πιο θερμές ευχές στον Νικήτα.

Αρχικά η Μαρία Μπακοδήμου σχολίασε στην λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά αγόρι μου. Σε αγαπώ πολύ. Νιώθω συγκίνηση που υπάρχεις και περηφάνια για αυτό που είσαι. Χαρούμενα γενέθλια Νικήτα». Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος έγραψε κάτω από την φωτογραφία του. «Happy bday to my boy! Love you niki. So proud of you».

Πολύχρονος!

