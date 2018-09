Μαρία Μπακοδήμου: «Γιατί να μην κάνω το Power of love; Τι είμαι της Ακαδημίας Αθηνών;»

Η Μαρία Μπακοδήμου βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην παρουσίαση προγράμματος του ΣΚΑΪ και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων τόσο για το «Power of love» και το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» όσο και σε πιο προσωπικές ερωτήσεις!

Η Μαρία είπε αρχικά: «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο «Ταλέντο» ή το «Power of love», θα σκότωνα τον επόμενο που θα έκανε το «Power of love»… Γιατί να μην κάνω το «Power of love»; Τι είμαι της Ακαδημίας Αθηνών και θα πάω με την τήβεννο; Η αλήθεια είναι πως με την τήβεννο δεν μου το επέτρεψαν…»

Και στη συνέχεια μίλησε για τα παιδιά της: «Για τα παιδιά είμαι μαμά, γυναίκα και φίλη να πούμε και δυο μπινελίκια παρέα… Ο μεγάλος μου γιος πάει να σπουδάσει media. Μου λείπει η φασαρία του… Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά…»!

govastileto.gr