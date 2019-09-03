«Μακρύνεια» 2019 – Παζάρια Γαβαλούς: Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων
Πέμπτη 5/9
19:30
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΦΑΡΜΑΚΟ-ΩΦΕΛΕΕΙΝ-Η ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ
20:30
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ,ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ,ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ,ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ,ΘΕΡΜΟΥ,ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΓΑΒΑΛΟΥΣ.
Παρασκευή 6/9
18:00
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (αφετηρία πλατεία Αγιου Ανδρέα έως Γυμνάσιο Γαβαλούς) ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (αφετηρία διαστάυρωση Δαφνιά έως Γυμνάσιο Γαβαλούς)
18:30
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ (αφετηρία γέφυρα Μοναστηριού έως Γυμνάσιο Γαβαλούς)
19:45
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
20:00
ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
20:30
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
Σάββατο 7/9
20:30
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΥ
21:00
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
21:30
ΛΑΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ,ΑΓΑΘΗ,ΓΙΩΡΓΟ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟ
Κυριακή 8/9
10:30
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
11:30
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
12:00
ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (δωρεάν καλαμπόκια)
18:45 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΩΝ
Συντονιστής της ομιλίας:κ.Κυριαζής Χρήστος Δάσκαλος
θέμα ομιλίας:»ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ- Η ΛΙΜΝΗ ΜΑΣ
ΕΝΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Ομιλητής: κ.Σελιμάς Γιάννης:Περιβαλλοντολόγος M.Sc Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικά Όρεων
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗΣ Μαριάμ Σκαβάρας ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ Ι.Μ.ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΣΑΓ κ.ΓΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑ