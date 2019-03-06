Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Δήμο Αγρινίου και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας)
Τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Δήμο Αγρινίου και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), με επικεφαλής τους Τίμο Παπανικολάου και Νίκο Καραθανασόπουλο αντίστοιχα:
Δήμος Αγρινίου:
|1
|ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|2
|ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΩΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|3
|ΓΚΟΥΒΑΣ ΤΑΚΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|4
|ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
|5
|ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|6
|ΚΑΓΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΑΝΕΡΓΟΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
|7
|ΚΑΖΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|8
|ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΑΝΙΑΣ
|9
|ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΜΠΟΡΟΣ
|10
|ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|11
|ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|12
|ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΓΑ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|13
|ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
|ΔΑΣΚΑΛΟΣ
|14
|ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΕΡΓΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
|15
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|16
|ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΓΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|17
|ΛΙΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
|18
|ΛΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΜΠΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
|19
|ΛΟΥΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΗ
|20
|ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΒΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
|21
|ΤΖΟΓΑΝΗ-ΜΑΝΔΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΤΑ
|22
|ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΙΡΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
|23
|ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
|ΔΑΣΚΑΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ «ΧΡΥΣΟΧΕΡΙΑ» ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
|24
|ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΕΡΓΑΤΡΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
|25
|ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|26
|ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|27
|ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
|28
|ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|29
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|30
|ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
|31
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|32
|ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|33
|ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|34
|ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
|35
|ΣΟΡΟΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
|ΑΝΕΡΓΗ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΙ ΘΕΣΤΙΕΙΣ» ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
|36
|ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΤΑΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΒΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
|37
|ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΓΡΟΤΙΣΑ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
|38
|ΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΔΑΣΚΑΛΑ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|39
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|40
|ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|41
|ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|42
|ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
|43
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
|44
|ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας):
|1
|ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΜΑΚΗΣ
|ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|2
|ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΝΕ
|3
|ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
|4
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|5
|ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΑ Β’ ΕΛΜΕ
|6
|ΚΑΜΖΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ εν αποστρατεία
|7
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|8
|ΚΙΑΤΙΠΗ ΝΑΤΑΣΑ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
|9
|ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|10
|ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
|11
|ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΑΕΕ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΝ ΟΑΕΕ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
|12
|ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
|ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΗ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
|13
|ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΑΥΤ/ΝΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
|14
|ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ
|15
|ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΕΝΥ
|ΔΑΣΚΑΛΑ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΚΕ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πολυπληθής συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Αγρίνιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές – Παρουσιάστηκαν τα ψηφοδέλτια σε Δήμο και Περιφέρεια (ΦΩΤΟ)