Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Διαγωνισμός Canadian Brass (VIDEO)

Διαγωνισμός Canadian Brass

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!Τρεις τυχερές/οι θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία Οι Canadian Brass συναντούν την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Παρασκευή 4.1.2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall (Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall- Κρατική Ορχήστρα Αθηνών / Athens State Orchestra). Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να έχετε κάνει like στη Σελίδα μας αλλά και στη δημοσίευση. Επίσης, να απαντήσετε σωστά στο quiz που ακολουθεί με σχόλιο κάτω από το post.ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ να κάνετε και ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του post μέχρι τη Δευτέρα 31/12 στις 14:00 το μεσημέρι. Οι τυχεροί θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης και θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα.ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ:Ποιο είναι το αρχαιότερο/ιδρυτικό μέλος των πολυβραβευμένων Canadian Brass?α. Κέλεμπ Χάντσονβ. Κρις Κολέττιγ. Αχιλλέας Λιαρμακόπουλοςδ. Τσακ Ντέλενμπαχ ε. Τζεφ ΝέλσενΠερισσότερα εδώ: http://bit.ly/2yhUdhs

