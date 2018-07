Ο Κώστας Μπακογιάννης… σερβιτόρος (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

Τον Κώστα Μπακογιάννη σε ρόλο.. σερβιτόρου είχαν την ευκαιρία να δουν όσοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας έπιασε τον δίσκο και κέρασε κρασί και τοπικά εδέσματα επιβάτες και επισκέπτες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Fly me to the Moon».

«Από Περιφερειάρχης, ξεναγός και σερβιτόρος!!! Ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο με χιλιάδες ταξιδιώτες τους οποίους μυήσαμε στις εικόνες, τις γεύσεις, την παράδοση και τον πολιτισμό της Στερεάς Ελλάδας. Είχαμε κρασί, είχαμε μεζέ, είχαμε χορούς, είχαμε και Σκαλκώτα» έγραψε ο κ. Μπακογιάννης στο Facebook ανεβάζοντας το παρακάτω βίντεο.