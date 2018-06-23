Oι υποψήφιοι για τις Τοπικές Συντονιστικές Γραμματείες του Kινήματος Αλλαγής στην Αιτωλοακαρνανία
Ενόψει των εκλογών για τις Τοπικές Συντονιστικές Γραμματείες του Κινήματος Αλλαγής, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των υποψηφίων κατά Δήμο.
Υπενθυμίζουμε, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν αύριο Κυριακή, 24/06/2018 και από ώρα 8.00 μέχρι 20.00 στα εκλογικά Κέντρα που έχουν οριστεί.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΡΡΑ ΖΩΗ
ΜΠΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΗΛΙΑΣ
ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΞΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΕΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΝΑ)
ΜΠΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΛΑΪΑ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΠΑΚΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΡΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΚΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΟΥΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΡΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
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