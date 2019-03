Καθηγήτριες του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου στο Δουβλίνο στο πλαίσιο του Erasmus+ (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+/Δράση ΚΑ1» και κατά το χρονικό διάστημα από 24 Φεβρουαρίου έως και 02 Μαρτίου 2019, οι καθηγήτριες του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, Ιωάννα Δημάκη, ΠΕ04 και Αλεξάνδρα Χρήστου, ΠΕ02, συμμετείχαν σε επταήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, υλοποιημένη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό English Matters.

Η Βασική Δράση 1 / ΚΑ1 του Erasmus+ αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι συμμετέχοντες μέσω των προσφερόμενων δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν γλωσσικές και εκπαιδευτικές γνώσεις και δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα, να επεκτείνουν τις πολιτιστικές τους εμπειρίες και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η επιμορφωτική επίσκεψη στο Δουβλίνο ήταν η πρώτη από τις τέσσερις κινητικότητες που υλοποιεί το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου παρακολούθησαν την επιμόρφωση με τίτλο «Structured Educational Visit to Schools / Institutes & Training Seminars in Ireland» στην οποία συμμετείχαν επίσης συνάδελφοι από άλλες πέντε πόλεις της Ελλάδας, αλλά και από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Εσθονία. Το πρόγραμμα περιελάμβανε σεμινάρια ιρλανδικής ιστορίας, ενημέρωση από στελέχη της εκπαίδευσης για το ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, επισκέψεις σε τρία διαφορετικού τύπου σχολεία, περιήγηση σε σχολικές εγκαταστάσεις, παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολικές τάξεις, συναντήσεις και συνομιλίες με μαθητές, καθηγητές και μέλη της διεύθυνσης, γνωριμία με καινοτόμες πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, και συνεργασία εκπαιδευτικών για την πραγματοποίηση μιας τελικής παρουσίασης. Παράλληλα, περιηγήσεις στο ιστορικό κέντρο του Δουβλίνου, του Λίμερικ και του αρχαιολογικού χώρου Γκλένταλοχ πλαισίωσαν την επταήμερη επιμόρφωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Κυριακή, 24-02-2019: Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερα φιλόξενη πραγματοποιήθηκε θερμή υποδοχή όλων των συμμετεχόντων. Χαιρετισμοί, συστάσεις, σύντομες γεωγραφικές πληροφορίες για την πόλη προέλευσης του κάθε εκπαιδευτικού χρωμάτισαν αυτή την πρώτη αναγνωριστική συνάντηση και δημιούργησαν αβίαστα ένα κλίμα ευρωπαϊκού συγχρωτισμού. Τα σεμινάρια της πρώτης ημέρας αποτέλεσαν μια εισαγωγή αφενός στους προσανατολισμούς της επιμόρφωσης από τον επικεφαλής κ.Eduardo Morin και αφετέρου στην ιστορία της Ιρλανδίας και της κοινωνίας της από τον καθηγητή Ιστορίας κ. John Kennedy.

Δευτέρα, 25-02-2019: Στον χώρο του National College of Ireland πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με θέμα το ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της περιφέρειας Λίμερικ, κ. George O’Callaghan. Ακολούθησε οργανωμένος κατά ομάδες περίπατος στο κέντρο του Δουβλίνου με σταθμούς τα σημείου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης και επισκέψεις στο Δημαρχείο του Δουβλίνου και στο Εθνικό Μουσείο Ιρλανδίας.

Ως προς το ιρλανδικό σύστημα εκπαίδευσης, στα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η ιδιαίτερη μέριμνα από πλευράς πολιτείας για την εκπαίδευση και τον διαρκή εκσυγχρονισμό της, η έντονη επιρροή της καθολικής εκκλησίας – με το 91% των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να ελέγχεται από αυτή – η παράλληλη με την αγγλική σπουδή της παραδοσιακής (κελτικής καταγωγής) ιρλανδικής γλώσσας, η παροχή πολλαπλών μαθημάτων ως επιλεγόμενων σε Γυμνάσιο και Λύκειο, η ύπαρξη αρκετών εξετάσεων, η διαρκώς αυξανόμενη έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και ο θεσμός των λεγόμενων Further Education and Training σχολείων απευθυνόμενων σε αποφοίτους Λυκείων.

Τρίτη 26-02-2019, Τετάρτη 27-02-2019 και Πέμπτη 28-02-2019 :Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ένα σχολείο του Λίμερικ, το Γυμνάσιο Desmond College και σε δύο του Δουβλίνου, το ιδιωτικό Γυμνάσιο Θηλέων Loreto Abbey Secondary School και το Inchicore College of Further Education and Training Board. Παράλληλα, υλοποιήθηκε η δράση «Μεσαιωνικό και Γεωργιανό Λίμερικ» με περιήγηση στο παραποτάμιο κάστρο του King John’s, στο ιστορικό κέντρο της πόλης και εισαγωγή στα χαρακτηριστικά της φρουριακής και γεωργιανής αρχιτεκτονικής.

Παρασκευή 01-03-2019 και Σάββατο 02-03-2019: Επίσκεψη στο Glendalough, αρχαιολογικό χώρο με κέλτικα κατάλοιπα σε ένα τυπικό ιρλανδικό τοπίο, διακρατική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών για την παραγωγή παρουσίασης, βιωματικό εργαστήριο με ανταλλαγή απόψεων και αξιολογήσεων για ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά θέματα, παρουσίαση των ομαδικών εργασιών, «οικογενειακή» φωτογραφία και ζεστό κατευόδιο ολοκλήρωσαν το επιμορφωτικό μας πρόγραμμα.

Συνολικά, η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ υπήρξε μία εξαιρετική εμπειρία που αξίζει να έχει κάθε ευρωπαίος εκπαιδευτικός. Η θεωρητική και βιωματική προσέγγιση ενός άλλου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος και της καθημερινής σχολικής ζωής, η επαφή με καινοτόμες πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων ή εμπειριών με συναδέλφους άλλων ευρωπαϊκών χωρών συνέβαλαν στην επαγγελματική βελτίωση των συμμετεχόντων.

Οι εκπαιδευτικοί προσέλαβαν επίσης ερεθίσματα αξιοποιήσιμα προς όφελος των μαθητών τους και από την εξοικείωση με την κουλτούρα και τον πολιτισμό του ιρλανδικού λαού. Από το Δουβλίνο αποκομίσαμε την εικόνα μιας ιδιαίτερα ζωντανής, άνετης πόλης, με κυρίαρχα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με δρόμους γεμάτους από τους κατοίκους και τα μουσικά ακούσματα. Ο ποταμός Λίφυ που διατρέχει την πόλη με τις δεκαοκτώ γέφυρες – ανάμεσά τους και μία σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα – η πολυσύχναστη περιοχή Temple Bar, οι μεσαιωνικές αναφορές του κάστρου και των εκκλησιών, τα γεωργιανά κτίρια, το συγκρότημα του Πανεπιστημίου Trinity και η φημισμένη Βιβλιοθήκη του ορίζουν τον χαρακτήρα της ιρλανδικής πρωτεύουσας. Κι όσο για τις ελληνικές αναφορές του Δουβλίνου, τις συναντούμε στις αρχαιοελληνικές προσόψεις των εμβληματικών κτιρίων της πόλης, στην ελληνογράμματη επιγραφή ΝΙΚΗ στο αέτωμα κτιρίου του Πανεπιστημίου Trinity,στις προτομές του Ομήρου, του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη που καλωσορίζουν τον εισερχόμενο στην περίφημη στοά της Βιβλιοθήκης Trinity, στην πτέρυγα κυπριακών αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείουˑ τις συναντούμε, τέλος, ως απόηχο στο άγαλμα του Τζέιμς Τζόυς που ίσταται παρατηρώντας τους Δουβλινέζους ή αναζητώντας έμπνευση σε ομηρικά αρχέτυπα…