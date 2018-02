Καπουτζίδης – Μακρυπούλια: Γιατί δεν είναι πλέον φίλοι – Όλο το παρασκήνιο! (ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ)

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης τις τελευταίες ημέρες πυροδότησαν τις φήμες ότι κάτι έχει συμβεί ανάμεσα σε εκείνον και την Ζέτα Μακρυπούλια. Αρχικά, είπε στην εκπομπή DOT ότι κάποιοι από την παρέα του «Παρα πέντε» τον στεναχώρησαν και τον πλήγωσαν πολύ. Ωστόσο, δεν θέλησε να τους κατονομάσει.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για το αν θα έβλεπε τον εαυτό του σε ένα show τύπου «Sunday Live» (το οποίο παρουσιάζουν Μακρυπούλια και Μουτσινάς), είπε:«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα πράγματα που κάνω, ούτως ή άλλως, οπότε θα ήθελα να μείνω στα πράγματα που κάνω».

Όσο για το αν θα πήγαινε καλεσμένος στο «Sunday Live»;

«Γιατί μου το ρωτάς αυτό; Όχι, δεν θα πήγαινα! Δε θα πήγαινα για δικούς μου προσωπικούς λόγους».

Σύμφωνα με το περιοδικό «Λοιπόν», ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει τσακωθεί με την Ζέτα Μακρυπούλια και μάλιστα παρουσιάζει και όλο το παρασκήνιο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα από τη δεύτερη σεζόν του «Παρά πέντε» είχαν σχηματιστεί δύο παρέες. Στη μία ήταν η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη και στη δεύτερη η Ζέτα Μακρυπούλια και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ο Γιώργος εκείνη την περίοδο έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία στη Ζέτα και μάλιστα είχε μεγαλώσει κατά πολύ το ρόλο της «Αμαλίας» τη δεύτερη σεζόν. Μετά το τέλος της σειράς ο Γιώργος διατήρησε επαφές με όλους.

Με την πρώτη όμως που διαταράχθηκαν οι σχέσεις ήταν η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ακριβώς την επόμενη σεζόν κι ενώ ο Γιώργος της είχε ζητήσει να περιμένει για τη νέα σειρά του, εκείνη υπέγραψε στον Alpha για να κάνει τη «Βέτα», ένα ρόλο που έμοιαζε με αυτόν της «Ζουμπουλίας».

Κι αυτό ενόχλησε απίστευτα τον Καπουτζίδη. Την ίδια περίοδο με την Ζέτα έκαναν κοινέ βραδινές εξόδους, ταξίδια ενώ παρουσίασαν μαζί και την ελληνική Eurovision. Η Ζέτα, που ήταν πια κολλητή με την Ελισάβετ, άρχισε να απομακρύνεται από τον Γιώργο, χωρίς εκείνος να έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Ήταν η περίοδος που ξεκινούσε η σχέση της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και άλλαξαν και οι παρέες της. Παρ’ όλα αυτά, ο Γιώργος Καπουτζίδης της πρότεινε να συνεργαστούν κι εκείνη προτίμησε τα «Βαφτίσια» με τον Νίκο Μουτσινά.

Έτσι, η σχέση των δύο μπήκε σε ακόμη χειρότερη φάση και ο Γιώργος εκείνη την περίοδο ένιωσε πως ο άνθρωπος που του έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην καριέρα του τον πρόδωσε. Πριν από μερικά χρόνια συνέβη και το τελευταίο, που έφερε την οριστική ρήξη.

Στον Καπουτζίδη, που είχε κάνει το πρώτο «Just the two of us», προτάθηκε και το δεύτερο, αλλά το αρνήθηκε, επειδή ετοίμαζε το σίριαλ «Εθνική Ελλάδος». Τότε λοιπόν έμαθε από ανθρώπους του καναλιού και όχι από την ίδια τη Ζέτα πως θα κάνει εκείνη τον δεύτερο κύκλο.

Όμως λέγεται πως από την πλευρά της η Ζέτα ήθελε το ρόλο της Σμαράγδας Καρύδη στην «Εθνική Ελλάδος», ωστόσο ο Καπουτζίδης της διαμήνυσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν ξανά.

Κατά πόσο ισχύει ή όχι το δημοσίευμα δεν ξέρουμε, ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καιρό να δούμε μαζί τους δύο ηθοποιούς!

star.gr