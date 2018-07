Στην Κ15 του Παναθηναϊκού ο Κατουνιώτης Θάνος Προδρομίτης (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Eνα φλερτ που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018 κατέληξε σε ..γάμο, καθώς ο Θάνος Προδρομίτης από τους Άτλαντες Αγρινίου που παρακολουθούνταν στενά από τον Παναθηναικό είναι από σήμερα και επίσημα μέλος της Κ15 του Πράσινου Συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του VimaPoliti.gr ο 14χρονος μέσος είχε τραβήξει και κινήσει το ενδιαφέρον του σκάουτερ του Παναθηναικού Γιώργου Μακρή, ο οποίος παρακολουθούσε την εξέλιξη του μέσα από τις Μικτές Ομάδες, όπου και ξεχώριζε.Ο μικρός συμφώνησε σήμερα στην Παιανία,παρουσία του Τάκη Φύσσα και της οικογένειάς του,να συνεχίσει την καριέρα του στην Ακαδημία του Παναθηναικού και πλέον να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Πρωτεύουσα.

Για τους » Άτλαντες» αναμφισβήτητα η μεταγραφή του Προδρομίτη στις ακαδημίες του Παναθηναικού αποτελεί μεγάλη επιτυχία και ενός είδους επιβράβευση για τη δουλειά που γίνεται από τον Αντώνη Τσιμιδάκη και το επιτελείο του.

Θυμίζουμε πως ο 14χρονος Αγρινιώτης ποδοσφαιριστής επιλέχθηκε για τις τελικές προπονήσεις προεπιλογής Εθνικής ομάδας Κ14 που έγιναν στο Καρπενήσι.

Who is Who

O Θάνος Προδρομίτης γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2004 στο Αγρίνιο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις Ακαδημίες «Άτλαντες Αγρινίου» ,έχοντας έως τώρα εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στο προπαιδικό-παιδικό Αιτωλ/νίας, Μεικτή Κ-14 αλλα και την περσινή του εμφάνιση στο Β’ τοπικό όπου ενθουσίασε τους πάντες παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο.

katounanews.gr