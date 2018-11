Ημερίδα στο Αγρίνιο με θέμα «Τοκετός & Θηλασμός: Στάση Ζωής» (ΦΩΤΟ)

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού που έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα από το 1996 κάθε χρόνο τον Νοέμβρη (1 – 7 Νοεμβρίου), οι Μητέρες – Γυναίκες Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησαν με επιτυχία Ημερίδα με θέμα «Τοκετός & Θηλασμός: Στάση Ζωής». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς την Κυριακή στις 4 Νοεμβρίου 2018.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν: αλήθειες και ψέματα (μύθοι) σχετικά με τον μητρικό θηλασμό, δημόσιος θηλασμός και οφέλη του,τον φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή, καθώς επίσης πώς να διαπιστώσουμε αν ένας γιατρός ή μία μαία είναι υποστηρικτές του φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική τομή ή απλά «ανεκτικοί». Επίσης, κατά το ενδιάμεσο της Ημερίδας υλοποιήθηκε και έκθεση φωτογραφιών θηλασμού, οι οποίες φωτογραφίες αποτελούν απόρροια της δράσης μας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 2018 στα Πλαίσια Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού , η οποία διεθνώς τιμάται 1 – 7 Αυγούστου κάθε χρόνο . Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι φωτογραφίες δημόσιου θηλασμού θα γίνουν και φέτος ημερολόγια τα οποία θα διατεθούν σύντομα προς πώληση και τα έσοδά τους θα δοθούν σε παιδιά/οικογένειες του Νομού μας με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Επιπλέον, στην σημερινή ημερίδα μας έγινε και βιωματικό εργαστήριο σχετικό με τον φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή, όπως και βιωματικές αφηγήσεις τοκετών (προσωπικές ιστορίες) μητέρων του Νομού μας οι οποίες διεκδίκησαν το αναφαίρετο δικαίωμά τους να γεννήσουν φυσιολογικά τα παιδιά τους μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή.

Επιπλέον, στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα έγκειται και ο δημόσιος θηλασμός, για την βέλτιστη υγεία και την διατροφή του βρέφους (WHO, UNICEF). Επί το πλείστον, ο WHO συστήνει αποκλειστικό μητρικό θηλασμό για έξι μήνες και συνέχισή του παράλληλα με τις συμπληρωματικές στερεές τροφές για δύο ή περισσότερα έτη. Πάραυτα, στην Ελλάδα παρά τις συστάσεις του WHO, όπως έχει προκύψει από δύο μελέτες που έχει διενεργήσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού τα έτη 2007 και 2017 το ποσοστό των μητέρων που θηλάζουν τα βρέφη τους στο τέλος του 6ου μήνα ζωής είναι μικρότερο του 1% , πράγμα που μας δείχνει ότι ο αποκλειστικός θηλασμός αυτής της ηλικίας είναι σταθερά στα ίδια επίπεδα.

Ένα από τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πώς συνδέεται ο ενδεχόμενος πρόωρος αποθηλασμός με τον δημόσιο θηλασμό; Η απάντηση είναι απλή. Μία μητέρα ,για παράδειγμα, που επιστρέφει νωρίς στην εργασία της, λόγω του ότι οι συνθήκες υγιεινής επί το πλείστον στους χώρους εργασίας δεν είναι οι κατάλληλες ώστε να πραγματοποιηθεί έκθλιψη του μητρικού γάλακτος και συλλογή του προκειμένου η μητέρα να διατηρήσει την παραγωγή ενόσω λείπει από το σπίτι της, αυτό την οδηγεί να εγκαταλείψει πρόωρα τον θηλασμό. Επιπλέον, λόγω του ότι ο δημόσιος θηλασμός στην Ελλάδα αποτελεί ταμπού, «ακατάλληλο» και σκανδαλώδες θέαμα, πολλές μητέρες που επιθυμούν να θηλάσουν μακρόχρονα τα μωρά τους και για να αποφύγουν τον μακρόχρονο «εγκλεισμό» τους μέσα στο σπίτι αποφασίζουν να αποθηλάσουν πρόωρα επίσης.

Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι χρειάζεται περισσότερος αγώνας, και αν συνυπολογισθεί ότι στόχος του WHO για το 2025 είναι το άνωθεν ποσοστό (1%) να φτάσει το 50%. Επομένως, η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού αποτελεί ένα έναυσμα, όπου η ενημέρωση επιβάλλεται. Κατά τις Μητέρες Γυναίκες η γνώση είναι δύναμη και σε συνδυασμό με την ενίσχυση εικόνων δημοσίου θηλασμού, αποτελεί ένα ισχυρό δίπτυχο αλλαγής. Και αυτό κάναμε σήμερα με την Ημερίδα μας.

Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλλαν στην διοργάνωση της Ημερίδας μας και ιδιαίτερα τον Δήμο Αγρινίου για την φιλοξενία του στην Παλαιά Δημοτική Αγορά.

Εν κατακλείδι, ο δημόσιος θηλασμός, ο θηλασμός παντού και πάντοτε, να αποτελεί καθημερινή πρακτική της πολυάσχολης σημερινής μητέρας και όχι μόνο την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού. Τέλος, όσοι προτείνετε εναλλακτικές «λύσεις» προκειμένου μία μαμά να μην θηλάζει δημόσια (θηλασμός στην τουαλέτα, θηλασμός στο αυτοκίνητο, θηλασμός με κάλυμα ή κουβερτάκι στο πρόσωπο του μωρού, θηλασμός στο σπίτι για όσο διάστημα (μήνες, χρόνια) θηλάσει το μωρό), αναλογιστείτε αν εσείς θα μπορούσατε να φάτε στην τουαλέτα, αν εσείς θα μπορούσατε να φάτε μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι, αν εσείς θα μπορούσατε να φάτε με ένα κουβερτάκι στο πρόσωπό, ή γιατί να απομονωθεί μία μαμά μέσα στο σπίτι και γιατί να της στερήσουμε το δικαίωμα να καλύπτει τις βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του μωρού της μέσα από το Σώμα της;

