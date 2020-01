«Η Ευρώπη συναντά το Αφγανιστάν» στις αίθουσες του Ιστορικού Μουσείου «Διέξοδος»

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 7.30 το απόγευμα η “Διέξοδος” ανοίγει το παράθυρο στον κόσμο του Αφγανιστάν, φιλοξενώντας δύο παράλληλες Πανευρωπαϊκές εκθέσεις textile art: Tulip is a tulip is a tulip + Keep an eye on the Planet.

Κοινός παρονομαστής και των δύο εκθέσεων, η συνεργασία Ευρωπαίων δημιουργών με Αφγανές γυναίκες απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών.

Μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2002 από την μη κερδοσκοπική οργάνωση DAI (Deutsche Afganische Initiative), με σκοπό να στηρίξει, μέσω του προγράμματος GULDUSI,. γυναίκες και παιδιά των περιοχών Laghmani και Herat, που έχουν πληγεί από τον πόλεμο δύο δεκαετιών.

Αναβιώνοντας παλαιές τεχνικές κεντήματος 200 περίπου Αφγανές γυναίκες παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Αποκτούν τακτικό εισόδημα, μαθαίνουν γράμματα, μορφώνουν τα παιδιά τους. Τα μικρά τους κεντήματα, μοναδικά ναΐφ κομψοτεχνήματα που σχεδιάζουν μόνες τους και αντανακλούν τον τρόπο ζωής τους, διοχετεύονται στην Ευρώπη και εμπνέουν έργα δημιουργών textile art που συμμετέχουν σε θεματικές εκθέσεις οι οποίες κατά καιρούς οργανώνονται για τον σκοπό αυτό.

Η έκθεση «Tulip is a tulip is a tulip» που πρωτοπαρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 2017 στη Γερμανία, έχει ως θέμα τις τουλίπες οι οποίες ως φυτό, έφτασαν τον 16ο αιώνα από την Ασία στην Ευρώπη, και έγιναν αντικείμενο λατρείας και θέμα έμπνευσης των καλλιτεχνών.

Η έκθεση « Keep on eye on the Planet» πρωτοπαρουσιάστηκε τον Σεπτέμβρη του 2018 στα πλαίσια του 26ου ετήσιου Φεστιβάλ Πάτσγουωρκ στην Αλσατία. Πρόκειται για 45 έργα που ενσωματώνουν κεντήματα με μάτια τα οποία καλούν τον θεατή να ρίξει το βλέμμα του προσεκτικά πάνω στον πλανήτη μας αφού αντανακλούν ποικίλα συναισθήματα σχετιζόμενα με τη Γη και τη ζωή μας σε αυτήν.

Τα έργα και των δύο εκθέσεων παρουσιάζουν μια έντονη ποικιλία σε υλικά, σχεδιασμό, τεχνικές βαφής, ύφανσης και συρραφής. Πρόκειται για μια συναρπαστική τέχνη, ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα.

Συντονίστρια και των δύο αυτών εκθέσεων στην Ελλάδα είναι η Μαιρηλί Χαραμή, η οποία συμμετέχει με δύο δικά της έργα.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου και θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Δευτέρας & Τρίτης) από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

