Hλεκτρολόγο για το αεροδρόμιο του Ακτίου ζητά η Fraport

Διαθέσιμες Θέσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece.

Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες.

Ηλεκτρολόγοι

Τομέας Εργασίας: Τεχνικό Τμήμα Αεροδρομίου

Τμήμα: Συντήρησης & Κατασκευής

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγους για τα Περιφερειακά Αεροδρόμια.

Ρόλος Εργασίας

Ο Ηλεκτρολόγος παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο.

Απαιτούμενα Προσόντα

• Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο

• Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)

• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς

• Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων

• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

• Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Τοποθεσίες:

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Καβάλας

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Κέρκυρας

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Χανίων

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Ακτίου

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Ρόδου

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Κως

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Σαντορίνης

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Μυκόνου

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Σάμου

Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Σκιάθου

RESIDENT ENGINEERSLocation: Cluster B Airports (Code: RESIDENT_0718)Job Function: Project Management Cluster B/Technical DivisionFraport Greece, in the framework of the construction and development plan of the 14 Regional Airports, seeks for Resident Engineers for the Airports of Cluster B.Job PurposeThe Resident Engineer is responsible for supporting the Project Management Technical Team in the coordination for the delivery of the Imminent Works, on budget, within schedule and standard, during the construction phase of the 14 Regional Airports.

Job Requirements

• Bachelor of Science in an MEP or Civil Engineering discipline

• Minimum 10 years professional experience on large scale construction projects

• Experience in modification/new construction of commercial buildings under running operation (experience in Aerodrome Operations is desirable)

• Experience in coordination of MEP and civil constructions

• Demonstrated abilities in project management and report preparation

• Fluency in Greek and English

• Facility with MS Office tools, AutoCAD, Document Control Systems and Scheduling software

• Teamwork and Collaboration

• Responsibility and Efficiency

• Planning and Organizational skills

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company’s Reward and Employees Benefits programs.

