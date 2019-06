Γιώργος Χρανιώτης: Σαν σήμερα παντρεύτηκε! Η ερωτική εξομολόγηση στην Αγρινιώτισσα σύζυγό του

Ήταν 23 Ιουνίου του 2018, όταν ο Γιώργος Χρανιώτης ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την όμορφη Αγρινιώτισσα χορεύτρια, Γεωργία Αβασκαντήρα στην Τήνο. Ο γνωστός ηθοποιός έκανε έναν εναλλακτικό γάμο με την εκλεκτή της καρδιάς του και το σίγουρο είναι ότι το ζευγάρι θα θυμάται για πάντα αυτή την ημέρα! Σήμερα, γιορτάζουν την πρώτη επέτειο του γάμου τους και είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ! Μάλιστα, ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα μοιράζονται και τη… σκηνή, καθώς συμμετέχουν στο θεατρικό μιούζικαλ «Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο Άλσος.

Ο αγαπημένος ηθοποιός θέλησε να κάνει ερωτική εξομολόγηση στη γυναίκα της ζωής του, ανήμερα της πρώτης επετείου τους και μας έκανε να λιώσουμε! «Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, πήρα στην αγκαλιά μου, την γυναίκα που αγαπώ, την κράτησα σφιχτά και πανηγύριζα για το κατόρθωμα μου αυτό, ενώ εσείς ήσασταν κοντά μου και μου (μας) χαρίζατε τις καλύτερες και πιο ευφάνταστες ευχές σας. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, παντρεύτηκα με παπά και με κουμπάρο, την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, την γυναίκα μου. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, θυμόμουν τον στίχο των Oasis, ”I don’t believe that anybody, feels the way i do, about you now” και τον ένιωθα (τον στίχο??) να ταξιδεύει μέσα στις φλέβες μου. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, παντρεύτηκα μια νεράιδα. Εσένα. Και πολύ καλά έκανα. Aloha λοιπόν…».

tlife.gr

To ευχαριστώ του Μαραβέγια στο κοινό της Πάτρας