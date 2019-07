Φλώρινα: Bίντεο με θυελλώδεις ανέμους άνω των 100 χιλιομέτρων

Ένα ιδιαιτέρως εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει την ένταση των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή της Φλώρινας κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε τη Μακεδονία

Ένα ιδιαιτέρως εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει την ένταση των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή της Φλώρινας κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε τη Μακεδονία ανήρτησε στον λογαριασμό της στο twitter η ιστοσελίδα sever-weather.eu. Στο βίντεο διάρκειας 31 δευτερολέπτων καταγράφονται εικόνες που παραπέμπουν σε τροπικό τυφώνα, με τα δέντρα να παλεύουν να μείνουν όρθια στη μανία του ανέμου που πνέει με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων ενώ διακρίνονται και τραπεζοκαθίσματα να έχουν παρασυρθεί

Intense straight line winds on the severe thunderstorm in Fiorina, Greece yesterday, July 10th! Report: Weather Fiorina / Forecast Weather Greece pic.twitter.com/WVO48b4Tin

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 11, 2019