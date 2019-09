«Ευχάριστα Ευρωπαϊκά Νέα για την ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας»

Για μία ακόμη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+ οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικές δομές της Δυτικής Ελλάδας έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χάρτη. Οι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων, τα σχέδια των οποίων έχουν εγκριθεί, αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια αφού για να φτάσει στην έγκριση ένα σχέδιο, σχεδιάζεται και συγγράφεται με πολύμηνη προετοιμασία από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, υποβάλλεται στην αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος (για την Ελλάδα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Ι.Κ.Υ.), η αίτηση βαθμολογείται από εξωτερικούς αξιολογητές και τελικώς τα έργα με την υψηλότερη βαθμολογία εγκρίνονται προς χρηματοδότηση. Από το σύνολο των αιτήσεων που κατατέθηκαν την περασμένη σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί 66 σχέδια σχολικών μονάδων έχοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εγκεκριμένων σχεδίων ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, σημαντικός αριθμός αν αναλογιστεί κανείς ότι στην έναρξη του προγράμματος ο αριθμός των εγκεκριμένων σχεδίων ήταν μόλις 22. Ένα ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό μήνυμα για το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και μαθητών να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+. Αναλυτικότερα οι σχολικές μονάδες που υπέβαλαν αιτήσεις την περασμένη σχολική χρονιά και ανακοινώθηκαν τώρα στις λίστες των εγκεκριμένων σχεδίων, έχουν ως εξής:

3 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων)

11 Σχολικές Μονάδες, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων)

16 ΕΠΑΛ, ΕΕΕΕΚ, ΕΚ, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων)

36 Σχολικές Μονάδες, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2 (Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών)

Αναλυτικά και ονομαστικά τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα στο ακόλουθο Link:

http://pdede.sch.gr/2019/07/24/anakoinothikan-ta-apotelesmata-ka1-kai-ka2-toy-erasmus/

Αρωγός στην προσπάθεια των σχολικών μονάδων είναι ο Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ένας σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης) ο οποίος έχει οριστεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ για να ενημερώνει, να υποστηρίζει και να καθοδηγεί συστηματικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus+ με την αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Και τα ευχάριστα νέα για την ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας δεν σταματούν εκεί……..

Αναδεικνύοντας τον ενεργό της ρόλο και έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα την υλοποίηση του “ Eduweb” (πρόγραμμα Erasmus+ KA2-Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ως συντονιστικός φορέας της σύμπραξης)….για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει εγκριθεί να συμμετέχει στη Βασική Δράση 3 (ΚΑ3- Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής) στην οποία θα έχει ουσιαστική συμβολή στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων της δημόσιας εκπαιδευτικής πολιτικής των Κρατών Μελών. Στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας συνεργάστηκαν με Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς για την υποβολή προτάσεων για να έρθει αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Την επιτυχία αυτή ενδυναμώνει το ότι στην εν λόγω δράση (ΚΑ3) οι ελληνικοί εκπαιδευτικοί φορείς που είχαν συμμετάσχει έως τώρα ήταν το ΥΠΠΕΘ, το ΙΕΠ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Επιπρόσθετα έχουν εγκριθεί όχι ένα (1) αλλά τρία (3) προγράμματα ΚΑ3 στα οποία συμμετέχει η ΠΔΕΔΕ.

Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί τα ακόλουθα προγράμματα υπό τη Βασική Δράση 3 (KA3- Support for Policy Reform):

-Increasing young people’s motivation to choose STEM careers through an Innovative Cross-disciplinary STE(A)M approach to education, σε συνεργασία με φορείς 4 χωρών, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Βέλγιο.

-GEM-IN, Game to Embrace Intercultural education, σε συνεργασία με φορείς από 5 χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρος και την Αυστρία.

-Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities, σε συνεργασία με φορείς από 5 χώρες, Βέλγιο, Ισπανία, Ρουμανία, Ιταλία και Δανία.

Τέλος ακόμη σημαντικότερη επιτυχία είναι ότι στο σύνολο των φορέων που έχουν εγκριθεί στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις Βρυξέλλες, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας είναι η μοναδική Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο που συμμετέχει στη Βασική Δράση 3 (ΚΑ3) από το σύνολο των φορέων τα σχέδια των οποίων έχουν εγκριθεί (Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Υπουργεία, Παιδαγωγικά Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρα Εκπαιδευτικής Πολιτικής κλπ) στις εν λόγω προσκλήσεις.

Περισσότερα στοιχεία θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση αναφορικά με το κάθε πρόγραμμα και τα Στελέχη της ΠΔΕΔΕ και του ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) Δυτικής Ελλάδας, οργανικής μονάδας της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, τα οποία και θα υποστηρίξουν επιστημονικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά τα σχέδια.

Η Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Σαρλή Έλενα