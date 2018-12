Σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση «EFQM – Recognizedfor Excellence 4 stars» για την «Εξέλιξη»

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, συνεχίζοντας το ταξίδι του στην επιχειρηματική αριστεία, βραβεύτηκε, από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), για την κατάκτηση της ευρωπαϊκής πιστοποίησης «EFQM Recognized for Excellence in Europe 4 stars», σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ,«Γ. Κοντογεώργης».

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η «Εξέλιξη«, επενδύει στην επιχειρηματική αριστεία, δημιουργώντας τις κατάλληλες δομές συνεχούς βελτίωσής της και ανάπτυξης του δυναμικού της, και εφαρμόζοντας συστήματα διοίκησης για την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων. Το 2014 κατέκτησε τη διάκριση“EFQM-Committed to Excellence”και το 2016 εκείνη του“EFQM-Recognised for Excellence in Europe – 3 stars».

Φέτος, ολοκλήρωσε επιτυχώς την αξιολόγηση για το “EFQM-Recognised for Excellence in Europe – 4 stars», αποδεικνύοντας ότι διασφαλίζει με διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες μια ισχυρή αλυσίδα αξίας που περιλαμβάνει τους εργαζομένους, τους συνεργάτες (προμηθευτές, πελάτες, μετόχους) και την κοινωνία.

Η «Εξέλιξη», κεφαλαιοποιώντας τη σημαντική της εμπειρία σε θέματα ποιότητας και αριστείας, προσφέρει στις επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξή τους στη διαδικασία πιστοποίησης με τα πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Levels of Excellence, καθώς έχει επιλεχθεί από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, εθνικό εταίρο του EFQM στην Ελλάδα, με γνώμονα το υψηλό επίπεδο των συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών της.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.excelixi.org