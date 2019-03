Εργαστήριο συγγραφής σεναρίου – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εργαστήριο συγγραφής σεναρίου, διοργανώνει το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. Ήδη το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δημοσίευσε την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο εργαστήριο με τίτλο Greece – Puglia Experience Screenwriting Workshop (Εμπειρία Ελλάδας – Απουλίας Εργαστήριο Συγγραφής Σεναρίου), που διοργανώνει για το ευρωπαϊκό έργο CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema ή Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου).

Σκοπός του εργαστηρίου συγγραφής σεναρίου είναι να ενώσει μέσω των σεναρίων που θα παραχθούν τις περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας με την Απουλία της Ιταλίας, και να προωθήσει την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των εμπλεκόμενων Περιφερειών βελτιώνοντας την ελκυστικότητά τους μέσω κινηματογραφικών ταινιών.

Το εργαστήριο συγγραφής σεναρίου θα είναι συνολικής διάρκειας τριών εβδομάδων και θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: η 1η εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα, η 2η εβδομάδα στην Ήπειρο και η 3η εβδομάδα στο Μπάρι. Οι πρώτες δύο εβδομάδες του εργαστηρίου θα γίνουν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2019 και η τρίτη μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται σε δεκαπέντε άτομα εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε θα είναι από τις ελληνικές εμπλεκόμενες περιφέρειες που είναι εταίροι στο έργο (Ιονίου, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας), πέντε άτομα από την περιφέρεια της Απουλίας και πέντε άτομα από άλλες χώρες.

Προτεραιότητα δίδεται σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής που αναλύονται στην πρόσκληση που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://avarts.ionio.gr/gr/news/11873/?fbclid=IwAR0hiAmRo616hLud4Kx9C1FhDWltdZnQIKAK4SR5VFm_zPQKueCv517g3jY

To Εργαστήριο Συγγραφής Σεναρίου της δράσης αυτής του έργου CIAK είναι εντελώς δωρεάν. Επιπλέον, όλες οι δαπάνες για το ταξίδι, τη διαμονή και τη διατροφή των συμμετεχόντων καλύπτονται και οργανώνονται στο σύνολό τους από το έργο CIAK.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ciak.avarts.ionio.gr/participants/

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 8/4/2019 (μέχρι τις 23:59 ώρα Ελλάδας, 22:59 ώρα Ιταλίας).

Απ. Κατσιφάρας: Η Περιφέρεια κοντά στους νέους αγρότες της Δυτικής Ελλάδας (ΦΩΤΟ)