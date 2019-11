Με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Παλιά Λαχαναγορά (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή το απόγευμα στην Παλιά Λαχαναγορά η προγραμματισμένη ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγρινίου.

Ιωάννα Γκίκα – Ψυχολόγος στον Οργανισμό ” Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child ” με θέμα:《Πρόληψη για τη βία κατά των παιδιών》,

Ελένη Βαλαβάνη Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος – Επιστημονικός Συνεργάτης στη Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομεία Παίδων Η Αγία Σοφία – Επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου με θέμα:《Aναπτυξιακές Καθυστερήσεις, Μαθησιακές Δυσκολίες, Προβλήματα Συμπεριφοράς: Δικαίωμα των παιδιών για Έγκαιρη Διάγνωση και Παρέμβαση》,

Άννα Λιαμέτη – Υπαστυνομος Α’- Αξιωματικός του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου με θέμα 《Παιδιά και οδική ασφάλεια》,

Νεκταρία Φελέκη – Κοινωνική Λειτουργός στον Οργανισμό ” Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child” με θέμα: “Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας Αγρινίου”.

Μετά το τέλος των ομιλιών ακολούθησε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και επίλυση αποριών με τους ειδικούς.

Ο Σύλλογος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους έβαλαν από ένα μικρό λιθαράκι για την διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή της Ημερίδας. Πρώτα απ’ όλα ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλες τις ομιλήτριες που μας τίμησαν με την παρουσία τους και μας μετέδωσαν λίγο από το φως τους η καθεμία στον τομέα της.

Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Αγρινίου για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε τον Tsantzalos Γραφικες Τεχνες για την εκτύπωση των αφισών και των προσκλήσεων. Ευχαριστούμε πολύ επίσης τα super market Σκλαβενίτης, την εταιρεία Αγρινιώτικο Κουτέρης ΑΕΒΕ και κάποιους οι οποίοι θέλησαν να μείνουν ανώνυμοι για τις χορηγίες τους για τον μπουφέ της ημερίδας μας. Σημειώνουμε εδώ πως ότι έμεινε από τον μπουφέ δωρίστηκε με μεγάλη χαρά στο Το Χαμόγελο του Παιδιού – Καλύβια Αγρινίου. Ευχαριστούμε τα mpalta flowers – Agrinio για τις όμορφες ανθοδέσμες.

Ευχαριστούμε επίσης τον Αχελώος Τηλεόραση για τα ρεπορτάζ και την κάλυψη της Ημερίδας μας, καθώς και τους: Agrinionews A, “Agrinioreport.com”, Efimerida Anaggelia, Agriniopress, Agriniolike.gr, AerasNews.gr – AerasFm 99.5, Agrinio Culture, AgrinioVOICE.gr, agriniosite.gr, Συνείδηση Εφημερίδα, Panaitolionews, Trianteikanews, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ NEWS για τη διαφήμιση της Ημερίδας.

Ευχαριστούμε πολύ τις διευθύντριες και το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγρινίου για τις καταπληκτικές ομαδικές εργασίες των παιδιών μας, τις οποίες μας δάνεισαν για να διακοσμήσουμε την αίθουσα της εκδήλωσης! Και πάνω απ’όλα ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, γονείς, εκπαιδευτικούς και όχι μόνο! Ευχόμαστε φεύγοντας από την Ημερίδα του Συλλόγου μας όλοι να απέκτησαν τροφή για σκέψη αλλά και εφόδια για να συνεχίσουν στην καθημερινότητά τους να μάχονται για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Γιατί όπως έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος: 《Έχε το νου σου στο παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα》…”