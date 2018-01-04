Αιτωλοακαρνανία: Οι επιτυχόντες μαθητές στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής»
Δείτε τους επιτυχόντες των Γυμνασίων και Λυκείων από την Αιτωλοακαρνανία:
|Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΡΑΗΤΡΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
|ΚΑΤΣΑΡΗ
|ΚΩΝ/ΝΑ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
|ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΛΩΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|ΜΑΛΙΑΡΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|ΜΠΙΤΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΜΠΡΑΕΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
|ΜΥΡΤΩ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
|ΤΖΙΝΤΖΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΤΟΜΑΡΙΔΗ
|ΣΤΕΦΑΝΙ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΤΣΙΛΙΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΦΑΣΟΥΛΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΦΛΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|ΦΡΑΓΚΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
|Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|ΚΑΤΣΑΡΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
|ΛΥΜΠΕΡΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|ΜΠΑΝΙΑ
|ΕΛΕΝΗ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ
|ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΤΖΙΝΤΖΙΡΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
|ΥΦΑΝΤΗ
|ΛΥΔΙΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
|ΨΑΡΡΑ
|ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΠΕΚΙΑΡΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
|ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΤΣΙΛΙΚΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΣΚΟΝΔΡΑ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
|5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Παραμένουν εκτός οι Ντίας και Μπράβο