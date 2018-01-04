Πέμπτη 4 Ιανουάριος 2018

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Αιτωλοακαρνανία: Οι επιτυχόντες μαθητές στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής»

Αιτωλοακαρνανία: Οι επιτυχόντες μαθητές στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής»

Αιτωλοακαρνανια

Δείτε τους επιτυχόντες των Γυμνασίων και Λυκείων από την Αιτωλοακαρνανία:

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΛΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΠΙΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΠΡΑΕΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΖΙΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΟΜΑΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

 

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΖΙΝΤΖΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
ΥΦΑΝΤΗ ΛΥΔΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Παραμένουν εκτός οι Ντίας και Μπράβο

 

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