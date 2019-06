Επίσκεψη υποψηφίων διδακτόρων θεολογίας από την Αμερική στη Ναύπακτο (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Τό διήμερο 5-6 Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο στήν Ναύπακτο ὁμάδα ὑποψηφίων διδακτόρων τοῦ Διδακτορικοῦ Προγράμματος Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (PhD Program in Orthodox Studies, The Antiochian Orthodox Institute, Antiochian House of Studies) μαζί μέ μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους, ἀπό τήν Ἀμερική.

Οἱ ὑποψήφιοι διδάκτορες ἦταν μέλη τοῦ πρώτου κύκλου σπουδῶν, στούς ὁποίους δίδαξε ὁ Σεβασμιώτατος τό ἔτος 2017 στήν Ἀμερική.

Σκοπός τοῦ ταξιδιοῦ τους ἦταν νά συνδυάσουν τό «συμπόσιό» τους, ὅπως τό ὀνομάζουν, δηλαδή τίς ἀνακοινώσεις τους πρίν τήν σύνταξη τῆς διατριβῆς τους, μέ τήν παρουσία καί τοῦ καθηγητῆ τους Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, καί μέ προσκύνημα σέ ἱερά μέρη στήν Ἑλλάδα.

Στίς ἐπιστημονικές τους ἀνακοινώσεις παρουσίασαν ὁ καθένας τό θέμα, τό σχέδιο καί τίς βασικές πτυχές πού θά ἔχη ἡ διδακτορική τους διατριβή, ἐνώπιον τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, τοῦ Διευθυντῆ τῆς Σχολῆς π. Μισέλ Νάζιμ καί τοῦ Κοσμήτορα κ. Χριστοφόρου Βενιαμίν, πού εἶναι καί καθηγητής στό Τμῆμα Διδακτορικῶν Σπουδῶν.

Οἱ ὑποψήφιοι πού ταξίδευσαν στήν Ναύπακτο καί οἱ ἀντίστοιχες παρουσιάσεις τους ἦταν:

Jose Diaz de Leon: «”Θεοεγκατάλειψη” καί Θεογνωσία στόν Ἰωάννη τοῦ Σταυροῦ καί στόν Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ».

David Halt: «Ἀσκητική ἐκκλησιολογία: Σπουδή τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας στήν Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου».

Elias Issa: «Ὁ Πνευματικός Πατέρας στόν Ἐφραίμ τόν Σύρο καί τόν Ἰσαάκ τόν Σύρο».

Eileen Jones: «Ἡ ἐνίσχυση τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ διά τῶν εἰκόνων: θεραπεία τῶν πνευματικῶν ἀσθενειῶν, σύμφωνα μέ τήν συνδεδεμένη ἀσκητική τῆς εἰκονολογίας καί ἡσυχαστικῆς πράξεως στήν Πατερική καί Βυζαντινή παράδοση».

Timothy Wilkinson: «Ἡ σωτηριολογία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας».

Emmanuel Gergis: «Κοπτική Ἐπιστημολογία καί ἡ ἑνιαία φύσις στόν Χριστό: Διατηρώντας τά Ἀλεξανδρινά χαρακτηριστικά».

Μετά ἀπό κάθε παρουσίαση γινόταν συζήτηση μέ τήν συμμετοχή ὅλων, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου πού παρακολούθησε ὅλο το «συμπόσιο» καί ἔκανε θεολογικές παρεμβάσεις. Τό «συμπόσιο» διήρκησε συνολικά ἕξι ὧρες, ἀπό τίς 11 τό πρωί ἕως τίς 5 τό ἀπόγευμα.

Εἶχε προηγηθῆ ἡ εἰσαγωγική ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί οἱ λόγοι – χαιρετισμοί τῶν ὑπευθύνων τοῦ Τμήματος, οἱ ὁποῖοι τόσο κατά τήν ἔναρξη ὅσο καί κατά τήν λήξη εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατο, γιατί συμβάλλει τά μέγιστα μέ τόν λόγο καί τήν παρουσία του στήν προβολή καί διάδοση τῆς ὀρθόδοξης πατερικῆς θεολογίας στήν Ἀμερική.

Οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς φρόντισαν γιά τήν φιλοξενία τῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν Ἀμερική τίς δύο ἡμέρες τῆς διαμονῆς τους στήν πόλη μας.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

nafpaktianews.gr

Νεόκαστρο Ναυπακτίας: Με μεγάλη επιτυχία «Η Γιορτή των Βλάχων» (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ + VIDEO)